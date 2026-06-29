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Бюджет Самарской области потерял 7 млрд рублей налогов

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области снизились объемы поступления в региональную казну доходов от налога на прибыль. Об этом министр финансов Ольга Собещанская заявила на заседании профильного комитета губдумы в понедельник, 29 июня, представляя отчет об исполнении бюджета в 2025 году.

Фото: Александра Ламзина

По ее словам, если раньше поступления налога на прибыль составляли в общей структуре доходов казны около 40%, то в 2025 году — всего 25% или 74 млрд рублей, приблизившись к показателям 2022 года, когда экономика переживала последствия пандемии короновируса. Потери в деньгах составили 7 млрд рублей.

В 2025 году доходы бюджета Самарской области составили 296,4 млрд рублей (97,2% от плана, расходы — 343,2 млрд рублей (94,3%). Дефицит был ниже плановых показателей на 10 млрд рублей. При этом выросли поступления налога на доход физических лиц. В общей структуре они составили 35%.

"К сожалению, вместе с коллегами из Федеральной налоговой службы мы увидели это снижение уже в четвёртом квартале. Пришлось принимать непростые для нас с вами финансовые решения по обеспечению сбалансированности бюджета. Среди них — привлечение коммерческих заимствований. Благодаря нашей с вами совместной работе по кассовому планированию прибегнуть к ним удалось только в конце декабря 2025 года, что позволило сэкономить достаточно серьезную сумму на расходах по обслуживанию долга. Всего 300 млн рублей — это исторический минимум для Самарской области за долгий период", — отметила Ольга Собещанская.

Подробно на причинах этой ситуации министр не остановилась, сославшись на влияние внешних факторов и непростой экономической обстановки: "Бюджет — это следствие экономических процессов не в моменте, а через период. То, что отразилось на нем в 2025 году — последствия происходящего в последние три года. Прогноз на 2026–2027 годы тоже непростой".

В Самарской области ряд предприятий имеют налоговые льготы. Среди них — АВТОВАЗ и НПЗ, которые пострадали в результате атаки беспилотников.

В 2026 году минфин не ожидает увеличения объемов поступления доходов от налога на прибыль, но и падения — тоже. Прогноз корректируется ежемесячно при сверке данных с ФНС России и Правительством РФ.

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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