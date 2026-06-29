Бюджет Самарской области потерял 7 млрд рублей налогов

В Самарской области снизились объемы поступления в региональную казну доходов от налога на прибыль. Об этом министр финансов Ольга Собещанская заявила на заседании профильного комитета губдумы в понедельник, 29 июня, представляя отчет об исполнении бюджета в 2025 году.

По ее словам, если раньше поступления налога на прибыль составляли в общей структуре доходов казны около 40%, то в 2025 году — всего 25% или 74 млрд рублей, приблизившись к показателям 2022 года, когда экономика переживала последствия пандемии короновируса. Потери в деньгах составили 7 млрд рублей.

"К сожалению, вместе с коллегами из Федеральной налоговой службы мы увидели это снижение уже в четвёртом квартале. Пришлось принимать непростые для нас с вами финансовые решения по обеспечению сбалансированности бюджета. Среди них — привлечение коммерческих заимствований. Благодаря нашей с вами совместной работе по кассовому планированию прибегнуть к ним удалось только в конце декабря 2025 года, что позволило сэкономить достаточно серьезную сумму на расходах по обслуживанию долга. Всего 300 млн рублей — это исторический минимум для Самарской области за долгий период", — отметила Ольга Собещанская.

Подробно на причинах этой ситуации министр не остановилась, сославшись на влияние внешних факторов и непростой экономической обстановки: "Бюджет — это следствие экономических процессов не в моменте, а через период. То, что отразилось на нем в 2025 году — последствия происходящего в последние три года. Прогноз на 2026–2027 годы тоже непростой".

В 2026 году минфин не ожидает увеличения объемов поступления доходов от налога на прибыль, но и падения — тоже. Прогноз корректируется ежемесячно при сверке данных с ФНС России и Правительством РФ.