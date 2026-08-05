В правительстве Самарской области обсудили меры поддержки работников предприятия и предпринимателей

Во вторник, 4 августа, по поручению губернатора Вячеслава Федорищева заместитель председателя правительства региона Вячеслав Романов провел совещание по мерам поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на крупный логистический склад, а также работников, которые там трудились.
В совещании приняли участие министр труда, занятости и миграционной политики региона Ольга Фурсова, министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк, помощник губернатора по вопросам безопасности Денис Портнягин, заместитель генерального директора Корпорации развития губернии Михаил Белоусов.
Согласно предварительной информации, из-за налета украинских дронов на сортировочно-логистический центр пострадало более 4 000 местных предпринимателей. Со стороны маркетплейса уже реализуется комплекс мер поддержки бизнесменов.
В частности, им доступны кредитные каникулы от банка площадки, отсрочка погашения долга и займы под низкий процент.
Правительством региона запущена горячая линия для пострадавших предпринимателей. Им предоставляются консультации, в ходе которых можно узнать о порядке подтверждения факта ущерба, возможных механизмах правовой и финансовой поддержки, а также маршрутизации в иные институты развития.
Также задействованы местные центры "Мой бизнес". Здесь размещается вся актуальная информация о порядке обращения, доступных мерах поддержки и дальнейших действиях для пострадавших. Кроме того, они могут воспользоваться гарантийными и микрофинансовыми инструментами и получить консультацию по юридическим и финансовым вопросам.
Как сообщил Павел Финк, в настоящее время прорабатываются дополнительные механизмы, которые позволят предпринимателям пережить сложный период. Сейчас важно точно оценить масштаб проблемы.
"Выявим тех предпринимателей, которые в наибольшей степени пострадали от атаки БПЛА. И по итогу для каждого будем вырабатывать индивидуальные решения и оказывать поддержку для того, чтобы они сохранили свою деятельность в будущем", — рассказал он.
Для сотрудников склада организованы консультационные пункты, в которых оказывают содействие в поиске работы, подборе вакансий, а также возможностях профессионального обучения.
"Уже подобрано более пяти тысяч вакансий, которые мы готовы предложить нашим гражданам, в том числе, на аналогичных логистических комплексах на территории Самарской области", — сообщила Ольга Фурсова.
Она добавила, что вакансии подобраны с учетом места проживания работников, расположения предыдущего склада, должности и транспортной доступности. До сотрудников доводится информация о возможности обучения и получения новой профессии.
Денис Портнягин добавил, что мобильные центры на местах уже развернуты: "Самое главное, что в регионе сейчас очень большой запас вакансий, где не нужен опыт. Начиная от профильных складов до оборонных предприятий. Место работы найдется каждому".
"Коллеги, сегодня крайне важно обеспечить эффективность и оперативность принимаемых мер, организовать слаженную работу и четкое взаимодействие всех структур, задействованных в решении возникших проблем. Уверен, террористические атаки на мирные объекты не смогут переломить ход специальной военной операции, посеять в нашем обществе страх и неуверенность. Все цели СВО, поставленные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, будут достигнуты", — подвел итоги Вячеслав Романов.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???