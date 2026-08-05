В правительстве Самарской области обсудили меры поддержки работников предприятия и предпринимателей

Во вторник, 4 августа, по поручению губернатора Вячеслава Федорищева заместитель председателя правительства региона Вячеслав Романов провел совещание по мерам поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на крупный логистический склад, а также работников, которые там трудились.

В совещании приняли участие министр труда, занятости и миграционной политики региона Ольга Фурсова, министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк, помощник губернатора по вопросам безопасности Денис Портнягин, заместитель генерального директора Корпорации развития губернии Михаил Белоусов.

Согласно предварительной информации, из-за налета украинских дронов на сортировочно-логистический центр пострадало более 4 000 местных предпринимателей. Со стороны маркетплейса уже реализуется комплекс мер поддержки бизнесменов.

В частности, им доступны кредитные каникулы от банка площадки, отсрочка погашения долга и займы под низкий процент.

Правительством региона запущена горячая линия для пострадавших предпринимателей. Им предоставляются консультации, в ходе которых можно узнать о порядке подтверждения факта ущерба, возможных механизмах правовой и финансовой поддержки, а также маршрутизации в иные институты развития.

Также задействованы местные центры "Мой бизнес". Здесь размещается вся актуальная информация о порядке обращения, доступных мерах поддержки и дальнейших действиях для пострадавших. Кроме того, они могут воспользоваться гарантийными и микрофинансовыми инструментами и получить консультацию по юридическим и финансовым вопросам.

Как сообщил Павел Финк, в настоящее время прорабатываются дополнительные механизмы, которые позволят предпринимателям пережить сложный период. Сейчас важно точно оценить масштаб проблемы.

"Выявим тех предпринимателей, которые в наибольшей степени пострадали от атаки БПЛА. И по итогу для каждого будем вырабатывать индивидуальные решения и оказывать поддержку для того, чтобы они сохранили свою деятельность в будущем", — рассказал он.

Для сотрудников склада организованы консультационные пункты, в которых оказывают содействие в поиске работы, подборе вакансий, а также возможностях профессионального обучения.

"Уже подобрано более пяти тысяч вакансий, которые мы готовы предложить нашим гражданам, в том числе, на аналогичных логистических комплексах на территории Самарской области", — сообщила Ольга Фурсова.

Она добавила, что вакансии подобраны с учетом места проживания работников, расположения предыдущего склада, должности и транспортной доступности. До сотрудников доводится информация о возможности обучения и получения новой профессии.

Денис Портнягин добавил, что мобильные центры на местах уже развернуты: "Самое главное, что в регионе сейчас очень большой запас вакансий, где не нужен опыт. Начиная от профильных складов до оборонных предприятий. Место работы найдется каждому".

"Коллеги, сегодня крайне важно обеспечить эффективность и оперативность принимаемых мер, организовать слаженную работу и четкое взаимодействие всех структур, задействованных в решении возникших проблем. Уверен, террористические атаки на мирные объекты не смогут переломить ход специальной военной операции, посеять в нашем обществе страх и неуверенность. Все цели СВО, поставленные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, будут достигнуты", — подвел итоги Вячеслав Романов.