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Облправительство Власть и политика

В правительстве Самарской области обсудили меры поддержки работников предприятия и предпринимателей

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 августа, по поручению губернатора Вячеслава Федорищева заместитель председателя правительства региона Вячеслав Романов провел совещание по мерам поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на крупный логистический склад, а также работников, которые там трудились.

Фото: "Волжская коммуна"

В совещании приняли участие министр труда, занятости и миграционной политики региона Ольга Фурсова, министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк, помощник губернатора по вопросам безопасности Денис Портнягин, заместитель генерального директора Корпорации развития губернии Михаил Белоусов.

Согласно предварительной информации, из-за налета украинских дронов на сортировочно-логистический центр пострадало более 4 000 местных предпринимателей. Со стороны маркетплейса уже реализуется комплекс мер поддержки бизнесменов.

В частности, им доступны кредитные каникулы от банка площадки, отсрочка погашения долга и займы под низкий процент.

Правительством региона запущена горячая линия для пострадавших предпринимателей. Им предоставляются консультации, в ходе которых можно узнать о порядке подтверждения факта ущерба, возможных механизмах правовой и финансовой поддержки, а также маршрутизации в иные институты развития.

Также задействованы местные центры "Мой бизнес". Здесь размещается вся актуальная информация о порядке обращения, доступных мерах поддержки и дальнейших действиях для пострадавших. Кроме того, они могут воспользоваться гарантийными и микрофинансовыми инструментами и получить консультацию по юридическим и финансовым вопросам.

Как сообщил Павел Финк, в настоящее время прорабатываются дополнительные механизмы, которые позволят предпринимателям пережить сложный период. Сейчас важно точно оценить масштаб проблемы.

"Выявим тех предпринимателей, которые в наибольшей степени пострадали от атаки БПЛА. И по итогу для каждого будем вырабатывать индивидуальные решения и оказывать поддержку для того, чтобы они сохранили свою деятельность в будущем", — рассказал он.

Для сотрудников склада организованы консультационные пункты, в которых оказывают содействие в поиске работы, подборе вакансий, а также возможностях профессионального обучения.

"Уже подобрано более пяти тысяч вакансий, которые мы готовы предложить нашим гражданам, в том числе, на аналогичных логистических комплексах на территории Самарской области", — сообщила Ольга Фурсова.

Она добавила, что вакансии подобраны с учетом места проживания работников, расположения предыдущего склада, должности и транспортной доступности. До сотрудников доводится информация о возможности обучения и получения новой профессии.

Денис Портнягин добавил, что мобильные центры на местах уже развернуты: "Самое главное, что в регионе сейчас очень большой запас вакансий, где не нужен опыт. Начиная от профильных складов до оборонных предприятий. Место работы найдется каждому".

"Коллеги, сегодня крайне важно обеспечить эффективность и оперативность принимаемых мер, организовать слаженную работу и четкое взаимодействие всех структур, задействованных в решении возникших проблем. Уверен, террористические атаки на мирные объекты не смогут переломить ход специальной военной операции, посеять в нашем обществе страх и неуверенность. Все цели СВО, поставленные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, будут достигнуты", — подвел итоги Вячеслав Романов.

Гид потребителя

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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