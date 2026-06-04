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Правительство Самарской области и Группа "Уралхим" подписали соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума между правительством Самарской области и Группой "Уралхим" было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта "Комплекс по производству карбамида".

Фото: Иван Макеев

Документ подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор ООО "БХК "Уралхим" Дмитрий Коняев.

Группа "Уралхим" и правительство Самарской области выразили готовность к сотрудничеству: Группа — инвестировать в проект более 124 млрд рублей, регион — предоставить меры государственной поддержки в рамках законодательства Самарской области, а также совместно реализовать партнерские соглашения в сфере социально-экономического развития региона.

"Сегодня мы даем старт проекту, который будет реализован в рамках стратегического сотрудничества с Республикой Индия. На территории Ставропольского района Самарской области предусмотрено строительство двух установок по производству гранулированного карбамида. Производительность каждой составит 2 550 тонн в сутки, а совокупный годовой объем выпуска достигнет около 1,8 миллиона тонн. Общий объем инвестиций в проект составит 124,7 миллиарда рублей. Реализация проекта — это вклад в развитие несырьевого экспорта и долгосрочное укрепление экономики нашего региона. Правительство Самарской области, в свою очередь, продолжит сопровождать проект на всех этапах", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Проект предусматривает создание порядка 340 новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет региона, а также организационное, информационное и правовое взаимодействие сторон.

"Реализация проекта по производству карбамида — это масштабные инвестиции в экономику региона и создание новых рабочих мест. Мы чувствуем поддержку правительства области, и это служит хорошей мотивацией для дальнейшего развития. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать увеличению налоговых отчислений в бюджет региона и укреплению позиций Компании в химической отрасли страны", — отметил генеральный директор ООО "БХК "Уралхим" Дмитрий Коняев.

Группа "Уралхим" — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "ТОАЗ". Численность персонала Группы "Уралхим" составляет более 38 000 человек.

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