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Самарская область и Группа компаний "Ренова" подписали соглашение о взаимодействии в целях устойчивого развития региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 июня, правительство Самарской области и Группа компаний "Ренова" на XXIX Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

"Группа компаний "Ренова" является ведущей частной бизнес-группой, управляющей активами во многих отраслях. Для Самарской области это в полном смысле стратегический партнер, который обеспечивает очень высокое качество тепла и других коммунальных услуг для жителей Самарской области. Уверен, что сегодняшнее подписание позволит нам еще больше усилий, инвестиций вложить в развитие качества тех услуг, которые предоставляет группа компаний "Ренова", — отметил Вячеслав Федорищев.

Соглашение предусматривает оказание организационного, консультационного и информационного содействия в решении вопросов, связанных с обеспечением реализации Инвестиционного проекта, в том числе в представлении необходимой организационной поддержки.

"Самарская область — это один из флагманских регионов нашей страны, особенно европейской части. Мы очень рады тому, что у нас складываются конструктивные, эффективные взаимоотношения с руководством региона. Мы присутствуем в различных отраслях, очень надеемся расширить наше сотрудничество в интересах региона, компании, но самое главное — населения территории. Чтобы наше сотрудничество процветало, и результатом было то, что население Самарской области высоко оценивало наше партнерство" — сказал председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг.

Гид потребителя

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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