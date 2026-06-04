Самарская область и Группа компаний "Ренова" подписали соглашение о взаимодействии в целях устойчивого развития региона

В четверг, 4 июня, правительство Самарской области и Группа компаний "Ренова" на XXIX Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг.

"Группа компаний "Ренова" является ведущей частной бизнес-группой, управляющей активами во многих отраслях. Для Самарской области это в полном смысле стратегический партнер, который обеспечивает очень высокое качество тепла и других коммунальных услуг для жителей Самарской области. Уверен, что сегодняшнее подписание позволит нам еще больше усилий, инвестиций вложить в развитие качества тех услуг, которые предоставляет группа компаний "Ренова", — отметил Вячеслав Федорищев.

Соглашение предусматривает оказание организационного, консультационного и информационного содействия в решении вопросов, связанных с обеспечением реализации Инвестиционного проекта, в том числе в представлении необходимой организационной поддержки.

"Самарская область — это один из флагманских регионов нашей страны, особенно европейской части. Мы очень рады тому, что у нас складываются конструктивные, эффективные взаимоотношения с руководством региона. Мы присутствуем в различных отраслях, очень надеемся расширить наше сотрудничество в интересах региона, компании, но самое главное — населения территории. Чтобы наше сотрудничество процветало, и результатом было то, что население Самарской области высоко оценивало наше партнерство" — сказал председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг.