В Самарской области продлили ограничения на продажу топлива

С 13 июля в Самарской области продлены лимиты на розничную продажу бензина и дизельного топлива. Решение принял штаб под председательством губернатора Вячеслава Федорищева для обеспечения бесперебойного снабжения топливом населения и оперативных служб. Об этом сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков.
Установлен предельный объем отпуска топлива в одни руки: бензин - не более 40 литров, дизельное топливо - не более 100 литров для легкового автомобиля и не более 300 литров для грузового автомобиля. В целях пресечения спекулятивных схем и обеспечения безопасности полностью запрещена продажа бензина и дизельного топлива в потребительскую тару и иные нештатные емкости. Отпуск топлива осуществляется исключительно в баки транспортных средств.
Глава ведомства особо подчеркнул, что топливо в Самарской области в наличии. Возможны временные перебои, но подвозы осуществляются регулярно. Крупные АЗС и ключевые сети автозаправочных станций работают в штатном режиме, их резервуары ежедневно обеспечиваются необходимыми запасами топлива для удовлетворения спроса населения в рамках установленных лимитов.
Правительство региона особо контролирует потребности сельхозтоваропроизводителей. В настоящее время они обеспечены топливом в полном объеме. "Мы вступаем в уборочную страду, и, конечно, важно, чтобы каждый наш сельхозтоваропроизводитель был обеспечен топливом", - отметил Денис Гурков.
Основными факторами, повлиявшими на рынок, стали внешние вызовы, включая атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты инфраструктуры нефтепереработки, что временно повлияло на логистику и объемы поставок. Кроме того, на рынке наблюдается искусственный ажиотаж, усиление потребительской тревожности и, в отдельных случаях, попытки недобросовестных участников рынка заработать на дефиците. Сказывается и сезонный фактор - традиционный рост спроса на топливо в летний период, связанный с сезоном отпусков, активными сельскохозяйственными работами и увеличением объема автотуризма.
"Министерство промышленности и торговли Самарской области осуществляет постоянный мониторинг ситуации и принимает исчерпывающие меры для ее стабилизации", - заверил глава ведомства.
Ведется адресная работа с отдельными операторами рынка, допускающими нарушения, в целях недопущения необоснованного роста розничной стоимости топлива. Контролирующие органы пресекают попытки искусственного завышения цен и создания искусственного дефицита.
"Введенные меры носят временный и превентивный характер. Они направлены исключительно на защиту интересов рядовых автовладельцев, обеспечение справедливого распределения доступных ресурсов", - подчеркнул врио министра.
Правительство Самарской области продолжает держать ситуацию под контролем.
Напомним, 24 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий, отраслей экономики Самарской области топливом, где было объявлено о введении на территории региона временных лимитов на продажу топлива для нормализации ситуации на топливном рынке.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???