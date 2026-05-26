Екатерина Семенова возглавила самарский минград

Временно исполняющей обязанности министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
Екатерина Семенова родом из Самарской области. Окончила Самарский государственный архитектурно-строительный университет. Работала в отделе архитектуры Безенчука и заведующей отделом архитектуры и градостроительства Безенчукского района.
Затем Екатерина Семенова провела в Геленджике. Она работала в городской администрации вместе с Андреем Грачевым. Он был заместителем главы по вопросам инвестиционного развития, архитектуры, строительства, муниципального земельного контроля и земельных отношений, она — главным архитектором города-курорта.
Андрей Грачев приехал работать в Самарскую область в начале 2025 года и возглавил новое министерство градостроительной политики. Вслед за ним вернулась в регион и Екатерина Семенова. Она стала первым заместителем министра — главным архитектором Самарской области.
12 мая 2026 года стало известно об отставке Андрея Грачева с поста министра. Ему прочат пост вице-губернатора Челябинской области. Екатерина Семенова же ожидаемо стала врио министра.
