Александр Фетисов покидает правительство Самарской области

Врио заместителя губернатора Самарской области Александр Фетисов уходит в отставку. Об этом стало известно в понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании регионального правительства.
"17 апреля Александр Борисович заканчивает работу в правительстве Самарской области. Огромную часть своей жизни он отдал служению Самаре на муниципальном уровне, на региональном. Мне было очень приятно и почетно, когда Александр Борисович решил стать моим заместителем. Мы действительно очень большую работу провели", - сказал губернатор Вячеслав Федорищев.
По его словам, Александр Фетисов меняет направление деятельности. Судя по всему, речь идет о планах политика избираться в Государственную думу от Самарской области на ближайших выборах.
"Но Александр Борисович остается членом нашей команды, команды развития Самарской области, членом моей команды. Я уверен, что в новой ипостаси, когда она сложится, мы еще много-много добрых дел для Самарской области сделаем", - добавил глава региона.
В заключение речи Вячеслав Федорищев наградил Александра Фетисова наградой "За заслуги перед Самарской областью".
"Заканчивается определенный этап моей жизни, очень важный, связанный со служением Самарской области в качестве вице-губернатора. Я всех хотел бы поблагодарить за совместную работу", - сказал Александр Фетисов.
