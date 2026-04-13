16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Фетисов покидает правительство Самарской области

Облправительство Власть и политика

Александр Фетисов покидает правительство Самарской области

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 555
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Врио заместителя губернатора Самарской области Александр Фетисов уходит в отставку. Об этом стало известно в понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"17 апреля Александр Борисович заканчивает работу в правительстве Самарской области. Огромную часть своей жизни он отдал служению Самаре на муниципальном уровне, на региональном. Мне было очень приятно и почетно, когда Александр Борисович решил стать моим заместителем. Мы действительно очень большую работу провели", - сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

По его словам, Александр Фетисов меняет направление деятельности. Судя по всему, речь идет о планах политика избираться в Государственную думу от Самарской области на ближайших выборах.

"Но Александр Борисович остается членом нашей команды, команды развития Самарской области, членом моей команды. Я уверен, что в новой ипостаси, когда она сложится, мы еще много-много добрых дел для Самарской области сделаем", - добавил глава региона.

В заключение речи Вячеслав Федорищев наградил Александра Фетисова наградой "За заслуги перед Самарской областью".

"Заканчивается определенный этап моей жизни, очень важный, связанный со служением Самарской области в качестве вице-губернатора. Я всех хотел бы поблагодарить за совместную работу", - сказал Александр Фетисов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3