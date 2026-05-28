В Сызрани подростки с отверткой пытались проникнуть на вокзал

Транспортные полицейские Сызранского линейного отдела привлекли к административной ответственности родителей, чьи дети совершили противоправные действия вблизи железнодорожного вокзала на станции Сызрань-1, сообщает надзорное ведомство.
Установлено, что двое подростков пытались вскрыть служебное помещение с помощью принесенных с собой разводного ключа и отвертки, однако были остановлены работником охраны.
В ходе проверки выяснилось, что один из несовершеннолетних ранее неоднократно посещал аналогичные объекты.
Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы с детьми и их законными представителями. Полицейские акцентировали внимание родителей на необходимости контроля за досугом и местонахождением детей в свободное время.
Родители ребят привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
