Мать из Самарской области, лишенная родительских прав, пойдет под суд за многолетнюю неуплату алиментов

В Красноярском районе Самарской области женщина предстанет перед судом за неуплату алиментов пяти детям в размере более 4,6 млн руб., сообщает прокуратура Самарской области.

История нарушений тянется несколько лет. Еще в 2019 г. женщину лишили родительских прав в отношении троих детей, но она так и не начала выплачивать положенные алименты. Позже ситуация повторилась с двумя детьми 2020 года рождения: женщина не только не выполняла родительские обязанности, но и не обеспечивала их материально.

В 2023 г. родительницу уже привлекали к уголовной ответственности за неуплату, но это не стало уроком. Теперь гражданке грозит новое наказание по статье за неоднократную неуплату средств на содержание несовершеннолетних без уважительных причин.

Уголовное дело рассмотрит Красноярский районный суд Самарской области.