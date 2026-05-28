Жительницу Самарской области наказали за оформление микрозайма на имя супруга

34‑летняя жительница Кинель‑Черкасского района получила штраф за хищение денег с банковского счета своего гражданского супруга, сообщает прокуратура СО.

В феврале 2026 г. женщина, зная пароль от телефона мужа, дождалась, пока тот уснет, и получила доступ к его банковскому приложению. Гражданка дистанционно оформила на его имя микрозайм, а поступившие на его счет деньги перевела на свой личный счет и распорядилась ими по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и выразила раскаяние. "Гражданка признана виновной за неправомерный доступ к компьютерной информации и краже, совершенной с банковского счета", — прокомментировали в ведомстве.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. рублей в доход государства.