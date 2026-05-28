В Самаре пресекли ночную торговлю спиртным В Самаре пожилая пассажирка упала на асфальт при отправлении автобуса В Самаре автобус сбил пешехода на "зебре" АСВ требует возбудить дело о хищениях в Газбанке

Происшествия

Жительницу Самарской области наказали за оформление микрозайма на имя супруга

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ РАЙОН. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
34‑летняя жительница Кинель‑Черкасского района получила штраф за хищение денег с банковского счета своего гражданского супруга, сообщает прокуратура СО.

В феврале 2026 г. женщина, зная пароль от телефона мужа, дождалась, пока тот уснет, и получила доступ к его банковскому приложению. Гражданка дистанционно оформила на его имя микрозайм, а поступившие на его счет деньги перевела на свой личный счет и распорядилась ими по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и выразила раскаяние. "Гражданка признана виновной за неправомерный доступ к компьютерной информации и краже, совершенной с банковского счета", — прокомментировали в ведомстве.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. рублей в доход государства.

Последние комментарии

Алена Казакова 22 апреля 2026 12:45 Пожилого водителя такси избил самарский "байкер"

Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

