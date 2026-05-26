В Тольятти возбудили дело из-за травмы в школе

ЧП произошло еще в октябре 2025 года. Но родители пострадавшего долго не могли добиться разбирательства в этой ситуации.
Все началось со ссоры в школьной столовой. В результате девятиклассника сильно ударили в лицо. У мальчика диагностировали перелом костей носа со смещением. Ему пришлось перенести экстренную операцию и провести четыре дня в больнице. Мама пострадавшего сразу написала заявление в полицию, но там не торопились возбуждать уголовное дело. Причем, отвечали семье пострадавшего, что, якобы не готова экспертиза. Через некоторое время мама обратилась к адвокатам. Юристы выяснили, что экспертизу вообще не назначали.
"Удалось добиться отмены необоснованных отказов и передачи материала проверки в орган дознания для проведения полноценного расследования. После этого дело сдвинулось: была назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены участники конфликта, установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", — рассказали в АБ "Хальченко и партнеры".
Сейчас ведется расследование уголовного дела. Был установлен легкий вред здоровью.
