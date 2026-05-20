Мошенники уговорили самарчанку "задекларировать" 1,5 млн рублей

В Самаре 50-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о хищении свыше 1,5 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудники полиции установили, что на телефон потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и убедил женщину, что ее денежные средства нужно задекларировать. Местная жительница по инструкции мошенников сняла деньги и передала незнакомцу у своего подъезда.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.