Жительница Самары познакомилась в баре с мужчиной и умыкнула у него банковскую карту

Полицейские предъявили обвинение жительнице Самары в краже денег со счета мужчины после их знакомства в баре, передает ГУ МВД по Самарской области.
В полицию Промышленного района Самары обратился 45-летний мужчина: он обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 7 тысяч рублей за покупки, которые не совершал.
Заявитель пояснил, что 8 марта года зашел в бар на Заводском шоссе. Там он познакомился с компанией местных жителей и попросил одну из новых знакомых сходить в ближайший магазин за сигаретами. Женщина выполнила просьбу и "забыла" вернуть ему карту, но он не обратил на это внимания. Через некоторое время, находясь дома, обнаружил списание средств с расчетного счета и обратился в полицию.
Полицейские изучили выписку из банка и установили, что картой расплачивались в нескольких магазинах. Оперативники опросили возможных очевидцев, работников торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.
В результате удалось вычислить подозреваемую — ранее не судимую 50-летнюю жительницу Кировского района. Женщина подтвердила, что 8 марта со знакомыми находилась в баре, где познакомилась с одним из посетителей. Его карту, которую он дал для оплаты сигарет, не вернула и использовала для оплаты собственных покупок. Злоумышленница раскаялась в содеянном и полностью возместила потерпевшему причиненный ущерб.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета". В ближайшее время женщину ожидает суд.
