Жительница Самары украла из сельского магазина продукты, чтобы угостить родственников

Полиция Шенталинского района обвинила жительницу Самары в краже из магазина, передает ГУ МВД по Самарской области.

Следователи Шенталинского района завершили расследование уголовного дела по статье "Кража" в отношении 32-летней жительницы Самары.

Ранее сотрудник сетевого магазина обнаружил, что из торговой точки похищены продукты на 4500 рублей, и обратился в полицию. Правоохранители по камерам смогли определить подозреваемую — ранее судимую за имущественные преступления женщину, которая в день кражи приезжала из областного центра в гости к родственникам. Ее задержали и доставили ее в отдел полиции. Во время опроса женщина пояснила, что взяла с витрины и сложила в принесенный с собой пакет продукты, которыми позже угостила своих родственников.

Уголовное дело направлено в суд. Материальный ущерб обвиняемая возместила в полном объеме.