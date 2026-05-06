В Кинеле будут судить женщину, пытавшуюся купить инвалидность

В Кинеле завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в даче взятки и мошенничестве при получении страховых выплат, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2019 г. фигурантка через посредника передала сотруднику бюро медико-социальной экспертизы в качестве взятки более 500 тыс. руб. за установление инвалидности, не имея на то законных оснований.

На основании подложных документов обвиняемой была установлена группа инвалидности и назначена страховая пенсия. За период с 2019 г. по 2024 г. фигурантка незаконно получила более 970 тыс. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовные дела в отношении взяткополучателя и посредника выделены в отдельное производство, предварительное расследование по ним продолжается.