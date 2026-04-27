Суд оштрафовал бывшего главного архитектора Отрадного за коррупционную сделку

Уголовное дело на бывшего начальника отдела архитектуры и градостроительства было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Самарской области, сообщает СУ СК Самарской области.

По данным следствия, осенью 2024 г. обвиняемый получил взятку от представителя строительной организации в виде услуг по благоустройству территории возле дома родственницы в обмен на незаконное разрешение на ввод в эксплуатацию домов блокированной застройки в Отрадном.

Кроме того, чтобы узаконить сомнительный объект, фигурант исказил данные в разрешительной документации, указав ложную информацию о готовности домов.

Суд признал экс‑чиновника виновным в получении взятки и служебном подлоге и назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 1 млн 30 тыс. рублей в доход государства.

По данным Волга Ньюс, речь идет об Александре Васягине. Предполагается, что взятку ему давала женщина по фамилии Недосекина. Уголовное дело в отношении нее еще расследуют.