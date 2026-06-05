Самарская пенсионерка по вине мошенников потеряла 350 тыс. рублей

В Самаре 80-летняя местная жительница стала жертвой кибермошенников, потеряв 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
История началась с телефонного звонка, который оказался роковым. Злоумышленники, действуя по отработанной схеме, представились "менеджером службы безопасности" крупного банка. В доверительной и тревожной манере они сообщили пенсионерке, что с ее картой производятся подозрительные операции и счета находятся под угрозой. Чтобы защитить деньги, их необходимо немедленно "перевести на безопасный счет" или "конвертировать в более стабильную валюту".
Поддавшись панике и давлению "специалиста", женщина дала согласие на "операцию по конвертации" и полностью доверилась "опытным специалистам". Мошенники, получив доступ к ее устройству через удаленное приложение, фактически взяли контроль над всеми финансовыми операциями. Под видом "конвертации" денег в течение короткого времени с карты потерпевшей было произведено несколько списаний на общую сумму 350 тысяч рублей. Переводы уходили на подставные счета, которые после мгновенно обналичивались.
Через некоторое время дочь пострадавшей связалась с банком, от имени которого звонили злоумышленники, где ей сказали, что ничего подобного через банк со счетами не производилось и женщину обманули мошенники. Обманутая жительница областного центра незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках