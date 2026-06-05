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Преступления Происшествия

Самарская пенсионерка по вине мошенников потеряла 350 тыс. рублей

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 80-летняя местная жительница стала жертвой кибермошенников, потеряв 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

История началась с телефонного звонка, который оказался роковым. Злоумышленники, действуя по отработанной схеме, представились "менеджером службы безопасности" крупного банка. В доверительной и тревожной манере они сообщили пенсионерке, что с ее картой производятся подозрительные операции и счета находятся под угрозой. Чтобы защитить деньги, их необходимо немедленно "перевести на безопасный счет" или "конвертировать в более стабильную валюту".

Поддавшись панике и давлению "специалиста", женщина дала согласие на "операцию по конвертации" и полностью доверилась "опытным специалистам". Мошенники, получив доступ к ее устройству через удаленное приложение, фактически взяли контроль над всеми финансовыми операциями. Под видом "конвертации" денег в течение короткого времени с карты потерпевшей было произведено несколько списаний на общую сумму 350 тысяч рублей. Переводы уходили на подставные счета, которые после мгновенно обналичивались.

Через некоторое время дочь пострадавшей связалась с банком, от имени которого звонили злоумышленники, где ей сказали, что ничего подобного через банк со счетами не производилось и женщину обманули мошенники. Обманутая жительница областного центра незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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