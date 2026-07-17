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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали мужчину, потратившего пожертвования храма на алкоголь

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Преступление произошло в православном храме Автозаводского района Тольятти. Злоумышленник отвлек сотрудницу и прямо с прилавка забрал кружку‑ящик для пожертвований — серебряную утварь стоимостью порядка 15 тыс. руб., внутри которой лежали еще 5 тыс. руб. наличными.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области криминалисты нашли на месте отпечатки пальцев, по которым установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний рецидивист.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили во дворе одного из многоквартирных домов мужчину, схожего по приметам с подозреваемым. При виде полицейских, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный признался, что деньги сразу потратил на спиртное и в момент задержания как раз его распивал.

Сейчас в отношении фигуранта расследуется уголовное дело о грабеже. Похищенную церковную утварь полицейские изъяли и вернули храму.

Гид потребителя

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