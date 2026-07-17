В Тольятти задержали мужчину, потратившего пожертвования храма на алкоголь

Преступление произошло в православном храме Автозаводского района Тольятти. Злоумышленник отвлек сотрудницу и прямо с прилавка забрал кружку‑ящик для пожертвований — серебряную утварь стоимостью порядка 15 тыс. руб., внутри которой лежали еще 5 тыс. руб. наличными.
Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области криминалисты нашли на месте отпечатки пальцев, по которым установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний рецидивист.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили во дворе одного из многоквартирных домов мужчину, схожего по приметам с подозреваемым. При виде полицейских, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный признался, что деньги сразу потратил на спиртное и в момент задержания как раз его распивал.
Сейчас в отношении фигуранта расследуется уголовное дело о грабеже. Похищенную церковную утварь полицейские изъяли и вернули храму.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках