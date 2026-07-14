Самарца, пытавшегося ввезти на территорию региона 1 кг метадона, задержали сотрудники ФСБ

Управление ФСБ России по Самарской области пресекло противоправную деятельность 46-летнего безработного самарца, причастного к межрегиональным поставкам наркотиков в особо крупном размере на территорию региона.

"Подозреваемый задержан сотрудниками УФСБ. На момент проведения обследования транспортного средства из незаконного оборота изъято более 1 кг синтетического наркотического средства "метадон", - отмечается в сообщении.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере". Фигуранту выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.