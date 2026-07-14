Самарца, пытавшегося ввезти на территорию региона 1 кг метадона, задержали сотрудники ФСБ

Управление ФСБ России по Самарской области пресекло противоправную деятельность 46-летнего безработного самарца, причастного к межрегиональным поставкам наркотиков в особо крупном размере на территорию региона.
"Подозреваемый задержан сотрудниками УФСБ. На момент проведения обследования транспортного средства из незаконного оборота изъято более 1 кг синтетического наркотического средства "метадон", - отмечается в сообщении.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере". Фигуранту выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках