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Преступления Происшествия

Судимый селянин пытался похитить из школы в Шигонском районе оборудование, но его вычислили

ШИГОНЫ. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области полиция возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в хищении имущества сельской школы, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В начале июня в полицию Шигонского района обратился за помощью представитель учебного учреждения, который сообщил о краже имущества стоимостью 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что во время планового ремонта во дворе школы в свободном доступе хранилось электрическое оборудование, стоящее на балансе учебного заведения. В один из дней работники заметили его отсутствие и обратились за помощью в полицию.

К совершению хищения оказался причастен ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 39-летний местный житель. Его задержали, мужчина признался и раскаялся. Он пояснил, что похищенное планировал использовать в личных целях. Имущество школы было изъято полицейскими со двора дома злоумышленника и возвращено законному владельцу.

В отношении сельского жителя возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается. 

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