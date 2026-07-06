Судимый селянин пытался похитить из школы в Шигонском районе оборудование, но его вычислили

В Самарской области полиция возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в хищении имущества сельской школы, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В начале июня в полицию Шигонского района обратился за помощью представитель учебного учреждения, который сообщил о краже имущества стоимостью 30 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили, что во время планового ремонта во дворе школы в свободном доступе хранилось электрическое оборудование, стоящее на балансе учебного заведения. В один из дней работники заметили его отсутствие и обратились за помощью в полицию.
К совершению хищения оказался причастен ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 39-летний местный житель. Его задержали, мужчина признался и раскаялся. Он пояснил, что похищенное планировал использовать в личных целях. Имущество школы было изъято полицейскими со двора дома злоумышленника и возвращено законному владельцу.
В отношении сельского жителя возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках