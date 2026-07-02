Деятельность масштабного наркосиндиката пресечена в Самарской области

Совместными усилиями Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и полицейских из ряда субъектов РФ, в том числе из Самарской области, Республики Башкортостан, Краснодарского и Ставропольского краев, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Магаданской областей, удалось остановить работу крупного межрегионального синдиката, занимавшегося производством и сбытом наркотиков. В операции также участвовали сотрудники Следственного департамента МВД России. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Правоохранители задержали 27 человек, которых подозревают в совершении свыше 30 наркопреступлений. По предварительным данным, преступники выстроили полноценную цепочку незаконного оборота синтетических наркотиков: вещества изготавливали в подпольных лабораториях, затем крупными партиями развозили по регионам и сбывали через магазины в теневом сегменте Интернета.

"Полицейскими изъято более 150 кг различных наркотических средств, что составляет порядка 400 тысяч разовых доз, а также свыше 300 кг прекурсоров. Стоимость выведенных из незаконного оборота веществ по ценам черного рынка превышает 1 млрд рублей", — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас Следственный департамент МВД России ведет расследование по статьям 30, 228.1 и 210 УК РФ. За эти преступления фигурантам может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Всем задержанным избрана мера пресечения — заключение под стражу.