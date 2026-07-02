Деятельность масштабного наркосиндиката пресечена в Самарской области

Совместными усилиями Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и полицейских из ряда субъектов РФ, в том числе из Самарской области, Республики Башкортостан, Краснодарского и Ставропольского краев, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Магаданской областей, удалось остановить работу крупного межрегионального синдиката, занимавшегося производством и сбытом наркотиков. В операции также участвовали сотрудники Следственного департамента МВД России. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
Правоохранители задержали 27 человек, которых подозревают в совершении свыше 30 наркопреступлений. По предварительным данным, преступники выстроили полноценную цепочку незаконного оборота синтетических наркотиков: вещества изготавливали в подпольных лабораториях, затем крупными партиями развозили по регионам и сбывали через магазины в теневом сегменте Интернета.
"Полицейскими изъято более 150 кг различных наркотических средств, что составляет порядка 400 тысяч разовых доз, а также свыше 300 кг прекурсоров. Стоимость выведенных из незаконного оборота веществ по ценам черного рынка превышает 1 млрд рублей", — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сейчас Следственный департамент МВД России ведет расследование по статьям 30, 228.1 и 210 УК РФ. За эти преступления фигурантам может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Всем задержанным избрана мера пресечения — заключение под стражу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках