В Безенчукском районе на браконьера завели уголовное дело

Полиция Безенчукского района пресекла незаконную добычу водных биоресурсов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Местный житель, находясь на реке Безенчук около села Екатериновка, используя запрещенное орудие лова (сети), ловил рыбу в период, когда это делать запрещено. У задержанного изъяли незаконный вылов — свыше 20 экземпляров рыбы различных видов, а также лодку и запрещенные орудия лова. После фиксации нарушения рыбу выпустили в естественную среду обитания.
По данным сотрудников полиции, в прошлом 48-летний безработный местный житель привлекался к уголовной ответственности за хищение.
На мужчину завели уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Отягчающим обстоятельством стало ведение промысла в местах нереста, что нанесло особый ущерб экосистеме региона. Сообщается, что ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 27 тыс. рублей.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках