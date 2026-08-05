Двойное преступление в Борском: пьяный конфликт закончился убийством и угоном авто

Суд вынес приговор жителю Борского района, признав его виновным в убийстве и в угоне автомобиля с угрозой насилия, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Преступление произошло 4 апреля 2026 г. в селе Борское. Фигурант будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений ударил потерпевшего ножом в шею. " Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от слепого колото-резаного ранения шеи", — уточняется в материалах суда.

Сразу после этого обвиняемый, угрожая тем же ножом другому гражданину, заставил его отвезти себя к мосту на автомобильной дороге. Потерпевший воспринял угрозу как реальную и не стал сопротивляться.

Подсудимый полностью признал вину. Суд учел смягчающие обстоятельства: признание и наличие двоих малолетних детей, и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.