Двойное преступление в Борском: пьяный конфликт закончился убийством и угоном авто

Суд вынес приговор жителю Борского района, признав его виновным в убийстве и в угоне автомобиля с угрозой насилия, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Преступление произошло 4 апреля 2026 г. в селе Борское. Фигурант будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений ударил потерпевшего ножом в шею. " Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от слепого колото-резаного ранения шеи", — уточняется в материалах суда.
Сразу после этого обвиняемый, угрожая тем же ножом другому гражданину, заставил его отвезти себя к мосту на автомобильной дороге. Потерпевший воспринял угрозу как реальную и не стал сопротивляться.
Подсудимый полностью признал вину. Суд учел смягчающие обстоятельства: признание и наличие двоих малолетних детей, и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках