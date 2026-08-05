В Самарской области число производителей кофе и чая выросло почти на 30% за три года

Количество малых и средних предприятий Самарской области в сфере производства кофе и чая за последние три года увеличилось на 27,8%, а за пять лет - на 43,8%. Сегодня в этом секторе развиваются 23 региональных производителя.
"Предприниматели Самарской области чутко реагируют на запросы рынка и формируют новые тренды. Мы видим, что пищевые производства сегодня активно развиваются, наращивают объемы и выходят на новые рынки. Продолжим оказывать им всестороннюю поддержку", - подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что малый и средний бизнес сегодня во многом становится драйвером развития кофейной культуры в стране. А на смену классическим кафе сегодня приходят креативные пространства, велокофейни, расширяется ассортимент напитков, набирают популярность локации, использующие зерна свежей обжарки от небольших производителей.
Всего на малых и средних предприятиях по выпуску кофе и чая в российских регионах занято около 7,5 тысячи человек. При этом девять из десяти таких МСП-производителей представлены микропредприятиями, 8% - малыми, 1% - средними предприятиями.
Создание комфортных условий для ведения бизнеса и развития предпринимательской инициативы реализуется в рамках задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
В регионе создана сеть центров "Мой бизнес", где начинающие и опытные предприниматели могут воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки: льготное финансирование, имущественная поддержка, выход на экспорт, образовательные мероприятия и др. Узнать о мерах поддержки и подать заявку на получение услуг можно также на едином портале mybiz63.ru
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?