В Самарской области число производителей кофе и чая выросло почти на 30% за три года

Количество малых и средних предприятий Самарской области в сфере производства кофе и чая за последние три года увеличилось на 27,8%, а за пять лет - на 43,8%. Сегодня в этом секторе развиваются 23 региональных производителя.

"Предприниматели Самарской области чутко реагируют на запросы рынка и формируют новые тренды. Мы видим, что пищевые производства сегодня активно развиваются, наращивают объемы и выходят на новые рынки. Продолжим оказывать им всестороннюю поддержку", - подчеркнул заместитель председателя правительства Самарской области - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что малый и средний бизнес сегодня во многом становится драйвером развития кофейной культуры в стране. А на смену классическим кафе сегодня приходят креативные пространства, велокофейни, расширяется ассортимент напитков, набирают популярность локации, использующие зерна свежей обжарки от небольших производителей.

Всего на малых и средних предприятиях по выпуску кофе и чая в российских регионах занято около 7,5 тысячи человек. При этом девять из десяти таких МСП-производителей представлены микропредприятиями, 8% - малыми, 1% - средними предприятиями.

Создание комфортных условий для ведения бизнеса и развития предпринимательской инициативы реализуется в рамках задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

В регионе создана сеть центров "Мой бизнес", где начинающие и опытные предприниматели могут воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки: льготное финансирование, имущественная поддержка, выход на экспорт, образовательные мероприятия и др. Узнать о мерах поддержки и подать заявку на получение услуг можно также на едином портале mybiz63.ru