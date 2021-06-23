Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Почти три года ООО "СК Родник" находится в процессе банкротства. Конкурсный управляющий заявил о привлечении к ответственности экс-топ-менеджеров Вячеслава Дормидонтова и Павла Сметаны, а также бенефициара Александра Милеева. Бывший директор самарского завода и ГК "Кристалл-Лефортово" Павел Сметана рассказал Волга Ньюс, на каких условиях он должен был стать собственником "Родника", почему этого не случилось и как с предприятия вывели все активы.

- Кто и при каких обстоятельствах предложил вам войти в капитал компании "Родник"?

- Не я искал продавца. Выходили на меня со стороны продавца. Переговорными лицами были Александр Владиленович Милеев и человек, близкий к Ростеху. Переговоры шли в два этапа: в марте-апреле 2016 г. мы не достигли понимания, позже, в июле 2016 г., договорились.

- Участвовал ли в переговорах Николай Меркушкин, в то время руководивший областью?

- До сделки я встречался с господином Меркушкиным один раз, чтобы узнать, чем регион может помочь заводу, и зафиксировать обещания. Николай Иванович был заинтересован, чтобы завод заработал с любым новым собственником.

- Чем вас заинтересовал самарский актив?

- "Родник" был крупным заводом, дававшим возможностью получить низкую себестоимость производства продукции при загрузке большими объемами. Также был интересен локальный рынок, на котором можно продавать существенные объемы.

- Какова сумма сделки?

- Долю в 49% я приобрел за 350 млн рублей (эти цифры раскрывались в судах). Обговаривалась перспектива довыкупа оставшейся доли на этапе, когда завод будет полностью интегрирован в холдинг "Кристалл-Лефортово". На 90% были согласованы условия по выкупу доли и приобретения недвижимости. Однако параллельные события из внешнего мира аннулировали сам смысл реализации второго этапа.

- Какие суммы обсуждались по второму этапу сделки?

- Вместе с недвижимостью - порядка 800 млн рублей.

Представитель конкурсного управляющего СК "Родник": Александр Милеев являлся бенефициаром Представитель конкурсного управляющего ООО Самарский комбинат "Родник" пояснил, как среди лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности по долгам предприятия, оказался дистанцирующийся от него депутат губернской думы, проректор СГСПУ Александр Милеев.

- Расскажите коротко хронологию событий на заводе, происходивших с вашим приходом.

- Трудно коротко описать жизнь в полтора года. Пришли, познакомились с коллективом. Все руководители были от Милеева. У меня было обязательство - в течение одного года никого из руководителей Милеева не увольнять. Получили лицензию, загрузили объемами, начали развивать продажи на локальном рынке, оформили контракты с федеральными сетями.

Вплоть до остановки деятельности холдинга "Кристалл-Лефортово" в целом занимались развитием "Родника" по плану.

Затянуло с "Кристалл-Лефортово"

- Почему "Родник" столкнулся с финансовыми сложностями? Можно ли было их преодолеть?

- Не было как таковых финансовых проблем завода "Родник" отдельно от деятельности холдинга "Кристалл-Лефортово" в целом. "Кристалл-Лефортово" как совокупность предприятий в начале 2018 г. столкнулся с проблемой в результате банкротства ООО "Статус-групп" (бенефициаром считался экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. - Прим. Волга Ньюс) и ПАО "Банк ОФК" (финансировало "Статус-групп, обе организации в процедуре банкротства. - Прим. Волга Ньюс), с которыми было плотное взаимодействие в 2017 году.

В результате этого события и сам холдинг "Кристалл-Лефортово" не пережил панику кредиторов и перешел в состояние неплатежеспособности. "Родник" как часть холдинга также перешел в состояние неплатежеспособности.

- Была ли возможность не доводить "Родник" до банкротства? Обсуждалась ли ситуация с областными властями?

- После того как в феврале 2018 года "Банк ОФК" обратился в суд с досрочным истребованием кредитов ко всем компаниям "Кристалл-Лефортово", все кредиторы, по сути, прекратили работу с холдингом и, в частности, с "Родником". В первую очередь была заблокирована выдача банковских гарантий. А для завода это практически полное аннулирование возможности работать.

"Роднику" ежемесячно необходимо было брать для заказа акцизных марок две банковские гарантии: гарантия ФНС и гарантия Росалкогольрегулированию. Каждая на сумму 500-600 млн руб. ежемесячно. Когда в феврале эти лимиты были заблокированы, фактически остановилась производственная деятельность завода. "Родник" не мог осуществлять далее заказ акцизных марок и производить алкогольную продукцию.

Поэтому 1 марта 2018 года мы официально публично объявили о том, что завод вынужденно останавливается, срабатывает остатки акцизных марок, отгружает остатки алкогольной продукции, все оборотные активы превращаются в деньги, "Родник" рассчитывается с кредиторами. Дальше мы будем вести переговоры с кредиторами, каким образом с ними рассчитаемся, и попытаемся избежать банкротства. Сам факт остановки завода был зафиксирован в конце февраля - начале марта.

С региональной властью какого-то активного взаимодействия на тот момент не было. В феврале мы через областную администрацию просили, чтобы местная налоговая инспекция не выставляла банкам требования о платежах по банковским гарантиям. Этого не случилось, гарантии вскрылись, и банкиры стали прямыми кредиторами завода.

"Родник" и пустота

- Как происходил вывод активов с "Родника"?

- Это документально зафиксировано. Все будет раскрываться в арбитражном суде в рамках привлечения к субсидиарной ответственности. В письме господину Пашкову (Андрей Пашков. - Прим. Волга Ньюс), который был на тот момент председателем совета директоров, перед переизбранием генерального директора и избранием на эту должность Вячеслава Дормидонтова я четко написал, чего от них ожидал и зачем они меняют директора (с содержанием письма и другими материалами можно ознакомиться по ссылке http://rodniksamara.net).

Александру Милееву грозит субсидиарка на 3,7 млрд руб. по долгам "Родника" Конкурсный управляющий ООО Самарский комбинат "Родник" Марат Биктимиров направил в арбитражный суд заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности на 3,67 млрд рублей. Ответчиками выступают Александр Милеев, Любовь Милеева, Вячеслав Дормидонтов и Павел Сметана.

В письме от 20 марта 2018 г. предполагаю, что они прекратят расчеты с кредиторами и начнут совершать действия в виде платежей в адрес аффилированных структур, то, что юридическим языком называется сделки с предпочтением. То есть при наличии других кредиторов платежи осуществляются собственным связанным компаниям. В группу Милеева и подконтрольных ему лиц входили ООО "Промышленные технологии" (владелец недвижимости), ООО "Интеллектуальное право" (владелец товарных знаков), транспортные компании ООО "АЯ-Компани" и "Транском". В адрес этих организаций после смены директора были исполнены все платежи. Также выплачено вознаграждение членам совета директоров, которые относились к Милееву. Все это происходило на фоне полного прекращения расчетов с кредиторами.

Проводилась отгрузка готовой продукции в адрес аффилированных структур с последующим неисполнением обязанностей по оплате. Новый директор (Вячеслав Дормидонтов. - Прим. Волга Ньюс) остановил отгрузки в адрес понятных федеральных сетей, которые, получив продукцию, обязательно бы заплатили за нее в течение 40 дней. Причем цена этой отгрузки была эффективная и рентабельная. Вместо этого команда Милеева отгрузила на подконтрольную компанию "Северная крепость" весь товар по минимальным ценам, и денег "Родник" за этот товар не получил. Общая сумма отгрузки составила более 500 млн рублей. По ценам для федеральных розничных сетей было бы более 600 млн рублей. Товар превратили в деньги за пределами "Родника" и положили себе в карман.

Также проводились операции с технологическим оборудованием. Это в принципе был единственный актив "Родника", когда я покупал предприятие. Технологическое оборудование, за которое я платил деньги, как за долю, было "красиво" выведено с баланса СК "Родник" и буквально через два месяца оказалось в полном составе на балансе ПК "Родник" - нового юрлица, зарегистрированного по тому же адресу. Все эти факты изложены в какой-то степени в заявлениях о привлечении к субсидиарной ответственности. Их два, где ответчиком является Милеев. Одно подал конкурсный управляющий, второе - конкурсный кредитор ООО "Паритет групп" (компания принадлежит Павлу Сметане. - Прим. Волга Ньюс).

Кроме того, некий господин Мордовин получил от "Родника" в апреле 2018 г., когда всем кредиторам прекратили платить, 90 млн руб. за приобретение доли в абсолютно пустой компании, которая никакими активами не обладает. Это открытый вывод денег с завода, находящегося в состоянии неплатежеспособности перед своими кредиторами.

- Конкурсный управляющий сообщал о признаках преднамеренного банкротства на "Роднике". Там фигурирует ваша фамилия, значит ответственность фактически на вас переносится. Что вы думаете по этому поводу?

- Некорректно сформулирован вопрос. Вы спрашиваете меня о временном управляющем, который делал заключение по финансовому анализу СК "Родник" в рамках процедуры наблюдения. Артем Воронин был временным управляющим СК "Родник" в период наблюдения, а потом короткий период (два месяца) исполнял обязанности конкурсного управляющего до того, как собрание кредиторов назначило другого конкурсного управляющего. Воронин как временный управляющий в анализе финсостояния написал: он считает, что на СК "Родник" есть признаки преднамеренного банкротства в виде сделок господина Сметаны с аффилированными компаниями.

Во-первых, я открыто в разных официальных обращениях писал, что господин Воронин был подконтролен Милееву. Сама процедура введена по заявлению "Промтехнологий", которые предлагали кандидатуру временного управляющего. Соответственно, вся процедура наблюдения, которая длилась три года (это очень много для процедуры наблюдения), проходила под контролем Милеева. Что нужно им было написать в анализе финансового состояния, то и написали. О себе, о своих неправильных сделках они ведь ничего не написали.

Во-вторых, все, что мне вменяют, - это сделки, совершенные в одной дате - 31 октября 2017 года. В тот день по расчетным счетам компаний "Кристалл-Лефортово" в "ОФК Банк" прошла сумма 2,5 млрд рублей. На расчетный счет "Родника" пришли от связанных со мной компаний 2,5 млрд руб. и ушли также связанным со мной компаниям. Я многократно пояснял смысл этой сделки и для чего она проводилась. И в чем здесь ущерб для "Родника" - я не понимаю. Деньги зашли и вышли. Изменился просто состав дебеторов и кредиторов холдинга "Кристалл-Лефортово" по взаиморасчетам. Не было таких денег, которые лежали на "Роднике" и которые я украл! Это деньги, которые прошли и остались в "ОФК Банке".

Временный управляющий просто взял крупные операции и обозвал это выводом активов. Суд будет давать оценку всем этим обстоятельствам, учитывая то, что я являюсь ответчиком также по заявлению о субсидиарной ответственности в рамках банкротства.

- Недавно был утвержден новый конкурсный управляющий. Сейчас в чьих интересах продолжается банкротство?

- Конкурсный управляющий назначен собранием кредиторов, в котором большинство имеет банк "Ак Барс". Состояние реестра кредиторов сегодня в целом отражает состояние непогашенных долгов перед независимыми кредиторами: практически нет технических кредиторов. Основной состав кредиторов состоит из независимых представителей, в первую очередь банков.

Самарскому комбинату "Родник" предъявили долг в 12 млрд рублей Московское ООО "Интелпро" обратилось с заявлением о включении в реестр требований кредиторов банкротящегося ООО "Самарский комбинат "Родник" долга в 11,9 млрд рублей. Об этом сообщает и.о. конкурсного управляющего "Родника" Артем Воронин.

- Насколько обоснованы требования ООО "Интелпро" на 12 млрд рублей?

- "Интелпро" занимается неким судебным гринмейлом (продажа пакета акций фирме-эмитенту, менеджменту или текущему владельцу фирмы-эмитента по цене, значительно превышающей рыночный курс. - Прим. Волга Ньюс) на протяжении полутора лет. Заявляет к разным предприятиям, которые когда-либо производили водку "Добрый медведь" (это водка компании "Статус групп"), требование о якобы нарушении лицензионных условий использования товарного знака.

Там, где мы можем участвовать в процессах, подавая возражения, мы везде их подаем. Во всех судах эти требования признаются необоснованными. В судебных решениях явно пишется, что заявитель ведет себя недобросовестно. Задача и моя, и кредиторов, и конкурсного управляющего - в том, чтобы эти требования не были удовлетворены. Они надуманны и абсолютно необоснованны.

- У "Родника" есть ресурсы для расчетов с кредиторами?

- По состоянию на сегодняшний день у завода нет никаких активов. Конкурсная масса полностью отсутствует и может быть сформирована исключительно в результате оспаривания сделок, взыскания денег с контрагентов и в рамках субсидиарной ответственности контролирующих лиц. Все, что там было, когда произошла смена директора в марте 2018 года, по моему мнению, было выведено в карман господину Милееву. По состоянию на дату смены директора на заводе было технологическое оборудование, товар на складе - алкогольная продукция, сырье, дебеторская задолженность покупателей, ежедневно поступающие на р/с деньги. Все эти активы с баланса были выведены. Оборудование - отдельной спецоперацией через судебные решения, товар более чем на 500 млн весь был отгружен на подконтрольное лицо без оплаты, а практически вся дебеторская задолженность на сумму более 400 млн уступлена по договорам цессии учредителю "Родника" - АО "Актив". И впоследствии он ничего заводу не заплатил. Деньги с расчетного счета "Родника" выведены в пользу подконтрольных лиц. В совокупности общая сумма этих операций превышает 1 млрд рублей.

- АО "Актив" вернул себе 1 млрд руб. по договору уступки прав требований, который был заключен между СК "Родник" и ООО "РегионСтройИнком". О чем тут идет речь?

- Никто никому ничего не вернул. Была признана недействительной сделка. Это взаиморасчеты по требованиям к аффилированной со мной компании. Это как раз часть операции 31 октября 2017 года на общую сумму 2,5 млрд рублей.

- В рамках банкротства вы потребовали 116 млн руб. с "Родника". Из чего сложилась эта сумма?

- Требую не я, требует финансовый управляющий в рамках моего личного банкротства как физлица. У меня идет личное банкротство, и финансовый управляющий предъявляет требования ко всем компаниям, контрагентам, у которых он видит непогашенную задолженность. Это договор займа: деньги с моего личного счета как физлица заходили по договору займа на "Родник". Я их с "Родника" не требовал, пока был дееспособен и не была введена процедура банкротства, поскольку являлся учредителем.

Это компенсационное финансирование: учредитель предоставил средства своей компании для решения ее финансовых проблем. Эти деньги учредитель не имеет права требовать в рамках банкротства со своей компании. Но финансовый управляющий в рамках исполнения своих полномочий обязан требовать все, что он видит.

Любовь Милеева взыскала с Павла Сметаны 101 млн рублей за акции СК "Родник" Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования Любови Милеевой к генеральному директору ГК "Кристалл-Лефортово" Павлу Сметане о взыскании с него 101,75 млн рублей. Информация об этом содержится в материалах КАД ВАС.

- Чем разрешился конфликт по приобретению доли в СК "Родник"?

- Ничем не закончился. По договору с мамой Милеева, которую я видел одну минуту один раз в жизни, мною было выплачено 100 млн рублей. Остальные деньги не выплачены, поскольку наступили события, которые эту историю остановили.

Пирамида Милеева

- Расскажите, какую роль Александр Милеев играл на банкротящемся предприятии и на новом ООО "ПК "Родник". Какова структура его бизнеса?

- По адресу ул. Ветлянская, 50 находится ряд компаний: владелец недвижимости, операционное лицо с лицензией на производство, собственник торговых марок, транспортная организация и пара сервисных предприятий. Работая с "Родником" и договариваясь о его приобретении, я совершал комплексную сделку. Мы в один момент времени приобретали долю в "Роднике", заключали долгосрочный договор на аренду недвижимости по специальной цене, нерыночной, и подписывали исключительную лицензию на торговые марки.

Это была комплексная сделка из трех договоров с тремя разными контрагентами, формально не связанными друг с другом, но на самом деле находящимися под контролем одного человека.

Сейчас та же ситуация: есть операционное предприятие - ООО "ПК "Родник", есть владелец недвижимости и собственник торговых марок. Ничто не изменилось, просто поменялись ИНН юрлиц и фамилии людей. Если в моем "Роднике" были "Актив" и Любовь Милеева, то в ПК "Родник" - Ладоша (гендиректор и владелец общества Владимир Ладоша. - Прим. Волга Ньюс), который был сотрудником СК "Родник" и которого Милеев в составе руководителей просил год не увольнять.

- Есть информация, что ООО ПК "Родник" приобрел бенефициар ООО "Объединенные пензенские ЛВЗ" Ара Апоян. Вы что-нибудь знаете об этом?

- Я стараюсь говорить от своего имени то, где я был прямым свидетелем или у меня есть на руках документ. Слухи о том, что Апоян приобретает "Родник", мне комментировать неправильно: я же не участник этого процесса. До меня доходили слухи, что некий покупатель приобретает не только ПК "Родник", но и недвижимость, которая оформлена на юрлицор "Промышленные технологии". Правда это или нет, не знаю.

В любом случае покупатель должен проводить анализ рисков, связанных с этим приобретением. Я думаю, что риски в итоге обнаружатся. Потому что вся группа подконтрольных Милееву компаний в обозримый год-два, а может быть дольше будет находиться под рисками предъявления претензий в рамках банкротства СК "Родник". Соответственно, покупателю надо подумать стоит ли ему у Милеева что-то приобретать. Это касается и ПК "Родник", и недвижимости "Промтехнологий".

- Чем вы сейчас занимаетесь? У вас есть бизнес?

- В последние три года я живу не позитивной жизнью, не созидательной: судебные процессы, распродажа активов, общение с кредиторами, предотвращение продажи активов по заниженным ценам, установление судебными решениями виновных лиц в тех или иных событиях... Никакого бизнеса не осталось.