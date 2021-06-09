Александру Милееву грозит субсидиарка на 3,7 млрд руб. по долгам "Родника"

Конкурсный управляющий ООО Самарский комбинат "Родник" Марат Биктимиров направил в арбитражный суд заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности на 3,67 млрд рублей. Ответчиками выступают Александр Милеев, Любовь Милеева, Вячеслав Дормидонтов и Павел Сметана.

Напомним, "Родник", специализирующийся на выпуске алкогольной продукции, всегда связывали с депутатом губернской думы, проректором Самарского государственного социально-педагогического университета Александром Милеевым, который, в свою очередь, от него публично открещивался.

В 2014 г. завод столкнулся с проблемами, из-за которых был вынужден остановить производство. Так, в ходе комплексной проверки за территорией "Родника" обнаружили потайную комнату, заставленную коробками с акцизными марками, предназначавшимися как для продукции самого комбината, так и для алкогольных товаров из других регионов страны. Всего было изъято 1,2 млн акцизных марок. Также было выявлено 800 тыс. л неучтенного этилового спирта. По этим фактам полиция возбудила два уголовных дела (были прекращены в 2015 году). А в конце июня 2014 г. СК "Родник" был лишен лицензии на производство, хранение и поставку алкогольной продукции.

В конце 2014 г. Николай Меркушкин, тогда возглавлявший регион, заявил о планах перехода "Родника" в собственность Самарской области. Однако на актив был найден другой покупатель - бенефициар группы "Кристалл-Лефортово" Павел Сметана.

26 июля 2016 г. между Любовью Милеевой и Павлом Сметаной был заключен договор купли-продажи доли в 49% уставном капитале комбината. Стоимость доли составила 350 млн рублей. Впоследствии в арбитраже Сметана заявлял, что Милеева приобрела долю в ООО "СК "Родник" за 13 дней до заключения договора у АО "Актив" по стоимости в 10 раз меньше цены продажи.

В 2016 г. Сметана был назначен гендиректором "Родника". Ему удалось восстановить лицензию и запустить производство. Но уже в 2018 г. стало известно о планах ГК "Кристалл-Лефортово" по приостановке производства на "Роднике" в связи с финансовыми проблемами (сама группа в 2019 г. инициировала собственное банкротство).

Как сообщало "Самарское обозрение", узнав об этих планах, самарские акционеры "Родника" решили вернуть себе управление заводом. 27 марта 2018 г. директором ООО СК "Родник" был назначен экс-депутат городской думы Самары Вячеслав Дормидонтов, которого связывают с Милеевым. Дормидонтов заявлял о планах реанимировать производство на "Роднике" и сохранить его трудовой коллектив.

В июле 2018 г. ООО "Промышленные технологии" потребовало признания СК "Родник" банкротом из-за долга в 1,6 млн руб., и в декабре Арбитражный суд Самарской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения.

Осенью того же года московская ГК "Кристалл-Лефортово" вывела конфликт с самарскими акционерами СК "Родник" в публичную плоскость. Смену руководства комбината там назвали "захватом" и заявили, что ей предшествовала "блокировка деятельности завода". По мнению представителей "Кристалл-Лефортово", это делалось якобы для "вывода с завода активов" и перехода "к контролируемому преднамеренному банкротству".

В ноябре 2018 г. по адресу Ветлянская, 50 (адрес СК "Родник") было зарегистрировано новое ООО Поволжский комбинат (ПК) "Родник", специализирующееся на производстве дистиллированных питьевых алкогольных напитков. Уставный капитал общества составляет 80 млн рублей. Гендиректором и владельцем общества является вице-президент Самарской областной федерации гребли на байдарках и каноэ Владимир Ладоша (президент федерации - Александр Милеев).

Во вторник, 8 июня, телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что ПК "Родник" якобы приобрел Ара Апоян, которого называют бенефициаром ООО "Объединенные пензенские ЛВЗ".

"Через ООО "Гифт" и подставных лиц из ближайшего окружения, Апоян уже приобрел самарское алкогольное предприятие ООО "ПК Родник". На этот завод он и планирует оформить максимально возможный объем имущества с ООО "ОПВЗ", превратив, таким образом, три пензенских завода в филиалы самарского производства", - указывается в сообщении "ВЧК-ОГПУ".

Между тем, по данным ИАС Seldon.Basis, единственным владельцем ПК "Родник" остается Владимир Ладоша.

При этом в апреле текущего года Апоян был назначен гендиректором крупнейшего ликеро-водочного предприятия в России - АО "Московский завод "Кристалл", основным заказчиком для которого выступала ГК "Кристал-Лефортово", судя по всему, названная именно по ассоциации с заводом.

В процессе же банкротства СК "Родник" к нему предъявлено 31 требование кредиторов. Общая сумма требований (основной долг), включенных в реестр требований кредиторов, составляет 3,2 млрд рублей. основными кредиторами выступают банк "АК Барс" (41,6%), банк "ОФК в лице ГК "Агентство по страхованию вкладов" (22,4%) и УФНС по Самарской области (11,8%).

При этом в арбитраже еще рассматриваются не включенные пока в реестр требования кредиторов. В частности, московское ООО "Интелпро" в марте обратилось с заявлением о долге в 11,9 млрд рублей.

Отметим, что ранее теперь уже бывший конкурсный управляющий "Родника" Артем Воронин обнаружил признаки преднамеренного банкротства. Сообщалось, что с сентября 2016 г. по март 2018 г. предприятие заключило ряд сделок с лицами, связанными с ГК "Кристалл Лефортово", которые привели к возникновению у должника значительной дебеторской задолженности. Ущерб в общей сложности оценивался в 4,3 млрд рублей.

Получить комментарий конкурсного управляющего на момент публикации не удалось. Александр Милеев на звонок не ответил.