16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владельцев "Красноярского молока" привлекли к субсидиарке на 115 млн рублей Владелицу "Самарского кондитера" обязали возместить ущерб на 680 млн рублей В Самарской области число производителей кофе и чая выросло почти на 30% за три года Доказать профессионализм: от двух коз до победы в областном конкурсе "Лучший по профессии" В Самарской области снизили объемы производства пива

Пищевая промышленность АПК и пищепром

Владельцев "Красноярского молока" привлекли к субсидиарке на 115 млн рублей

КРАСНЫЙ ЯР. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 303
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд Самарской области 9 сентября удовлетворил иск регионального управления Федеральной налоговой службы о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, связанных с ООО "Красноярское молоко". С ответчиков солидарно взыскано более 115 млн рублей.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

"В обоснование заявления уполномоченный орган ссылался на совершение контролирующими должника лицами взаимосвязанных действий, направленных на вывод активов общества и перевод хозяйственной деятельности на аффилированные юридические лица, что, по мнению заявителя, привело к утрате должником возможности исполнения обязательств перед кредиторами, включая обязательные платежи", - сообщает суд.

В 2024 г. налоговики пытались обанкротить "Красноярское молоко", однако тогда не было обнаружено активов, за счет которых могли бы быть компенсированы затраты на процедуру.

Из материалов того дела следует, что Межрайонной ИФНС России №2 по Самарской области проводилась выездная налоговая проверка, по результатам которой в марте 2022 г. было вынесено решение о привлечении компании к ответственности. Ей предписывалось уплатить в бюджетную систему РФ 135 млн руб.: налогов на 88,4 млн руб., пени - 46 млн руб., штраф - 700 тыс. рублей.

В декабре 2025 г. фискалы обратились в арбитраж с иском о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, аффилированных с "Красноярским молоком". В их число попали гендиректор Роман Муковнин, совладельцы Евгений Стрепков, Айрат Мустакимов, Павел и Сергей Колотьевы, а также ООО "Молочный край" и бывший владелец этой компании Ильфат Мустакимов.

ООО "Молочный край" зарегистрировано по тому же адресу, что и "Красноярское молоко", - Красный Яр, ул. Комсомольская, 11. Директором "Молочного края" выступает Роман Муковнин, владельцем - Евгений Стрепков. Судя по всему, компания является новым оператором молочного завода. "Красноярское молоко" с 2020 г. отчитывается о нулевой выручке. "Молочный край" же за 2025 г. выручил 675 млн руб., задекларировав убыток в 2 млн рублей. На балансе последней компании числятся активы на 203,8 млн рублей. Среди них товарные знаки "Красава", "Коровушкин край" и "Масло бутербродное".

Гид потребителя

Последние комментарии

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Фото на сайте

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4