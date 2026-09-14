Владельцев "Красноярского молока" привлекли к субсидиарке на 115 млн рублей

Арбитражный суд Самарской области 9 сентября удовлетворил иск регионального управления Федеральной налоговой службы о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, связанных с ООО "Красноярское молоко". С ответчиков солидарно взыскано более 115 млн рублей.

"В обоснование заявления уполномоченный орган ссылался на совершение контролирующими должника лицами взаимосвязанных действий, направленных на вывод активов общества и перевод хозяйственной деятельности на аффилированные юридические лица, что, по мнению заявителя, привело к утрате должником возможности исполнения обязательств перед кредиторами, включая обязательные платежи", - сообщает суд.

В 2024 г. налоговики пытались обанкротить "Красноярское молоко", однако тогда не было обнаружено активов, за счет которых могли бы быть компенсированы затраты на процедуру.

Из материалов того дела следует, что Межрайонной ИФНС России №2 по Самарской области проводилась выездная налоговая проверка, по результатам которой в марте 2022 г. было вынесено решение о привлечении компании к ответственности. Ей предписывалось уплатить в бюджетную систему РФ 135 млн руб.: налогов на 88,4 млн руб., пени - 46 млн руб., штраф - 700 тыс. рублей.

В декабре 2025 г. фискалы обратились в арбитраж с иском о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, аффилированных с "Красноярским молоком". В их число попали гендиректор Роман Муковнин, совладельцы Евгений Стрепков, Айрат Мустакимов, Павел и Сергей Колотьевы, а также ООО "Молочный край" и бывший владелец этой компании Ильфат Мустакимов.

ООО "Молочный край" зарегистрировано по тому же адресу, что и "Красноярское молоко", - Красный Яр, ул. Комсомольская, 11. Директором "Молочного края" выступает Роман Муковнин, владельцем - Евгений Стрепков. Судя по всему, компания является новым оператором молочного завода. "Красноярское молоко" с 2020 г. отчитывается о нулевой выручке. "Молочный край" же за 2025 г. выручил 675 млн руб., задекларировав убыток в 2 млн рублей. На балансе последней компании числятся активы на 203,8 млн рублей. Среди них товарные знаки "Красава", "Коровушкин край" и "Масло бутербродное".