Ценовые качели с перспективой: как устроен рынок куриных яиц

В России растет производство куриных яиц. Но цены на этот продукт за последние пару лет кидало из стороны в сторону. Если еще год назад десяток стоил дороже 120 рублей, то теперь купить его можно за 40. Производители бьют тревогу, заявляя о снижении рентабельности бизнеса. Что же является причиной ценовых качелей? Как в целом устроен рынок производства куриных яиц? Каковы перспективы его развития в целом по стране и в Самарской области, в частности? Разбираемся в этих вопросах по порядку вместе с экспертами.

"На рынке наблюдается перепроизводство"

По оценке заместителя председателя правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрия Леонова, отечественные производители куриных яиц более чем покрывают потребности рынка:

"Потребление яиц на душу населения в России составляет более 285 штук в год. Учитывая, что в РФ проживает около 146 млн человек, показатель по стране - порядка 41 млрд штук. Объем производства более 46 млрд полностью покрывает внутренние потребности рынка".

Эксперт отметил, что лидером по производству куриных яиц в России является Приволжский федеральный округ (ПФО). По итогам 2024 года объем составил более 11,7 млрд штук. Самыми продуктивными стали Татарстан (1,6 млрд), Мордовия (1,5 млрд) и Пермский край (1,4 млрд). Но есть в стране регионы с более высокими показателями. В Ленинградской области за прошлый год произвели 3,6 млрд куриных яиц, а в Ярославской - 2,2 млрд.

Инфографика: Андрей Вечканов

Министерство сельского хозяйства РФ сообщает, что в 2025 году наблюдается рост производства данного продукта. За семь месяцев показатель увеличился на 6,3% и составил 23,2 млрд штук. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года он составлял 21,8 млрд.

Инфографика: Андрей Вечканов

Казалось бы, статистика позитивна. Ведь еще в конце 2023 года в стране говорили об угрозе дефицита яиц на фоне вспышек птичьего гриппа на фабриках и роста потребления, что и спровоцировало резкий рост цен. Сейчас же наблюдается прямо противоположная ситуация. Увеличение производства стало одним из факторов резкого удешевления продукта. Летом к нему добавилось сезонное снижение стоимости продукта. На фоне этого владельцы птицефабрик заговорили о падении рентабельности своего бизнеса.

"На рынке наблюдается перепроизводство. Сегодня мы можем видеть яйцо по 40 рублей за десяток, и это при себестоимости в 60 рублей. Тревожный сигнал!" - отметил Дмитрий Леонов.

Выделяет данную тенденцию и директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков:

"Производство куриных яиц в России остается востребованным направлением, но его рентабельность сильно колеблется, и в 2025 году многие предприятия работают на грани нуля. В последние месяцы оптовые цены снизились до уровней около себестоимости. Это связано с избытком предложения и давлением сетей, из-за чего особенно тяжело приходится средним и небольшим фабрикам. Ключевыми проблемами остаются высокая зависимость от стоимости кормов и энергии, расходы на биобезопасность и модернизацию оборудования, а также жесткие условия работы с ритейлом, который диктует наценки и отсрочки".

Баланс для прибыли

Из чего же складывается цена куриных яиц, которые мы видим на полке в магазине? Существенно влияет, конечно, себестоимость продукта. По данным Руспродсоюза, сейчас она составляет 60 рублей за десяток. Примерно 65% из этой суммы составляют расходы на закупку зерна для кур-несушек, 15% - добавок, ветпрепаратов и витаминов. Еще 20% приходится на содержание и обслуживание птицефабрики (оплата услуг ЖКХ, обслуживание оборудование, зарплатный фонд, логистика, налоги и так далее). В ИК "Финам" же заявляют, что расходы на зерно в современных реалиях могут составлять и более 70% себестоимости яиц.

Инфографика: Андрей Вечканов

Стоимость, которую покупатель видит в магазине, включает в себя наценку торговых сетей. По данным ИК "Финам", она варьирует от 10 до 20% и выше. При этом некоторые крупные ритейлеры напоминают, что они ограничивают наценку на социально значимые товары, в том числе яйца. Среди них - "Ашан":

"Компания продолжает выполнять взятые на себя добровольные обязательства по ограничению наценки в 5-10 процентов на социально значимые товары, в том числе яйца (всего в списке 208 наименований продукции в 31 категории). Сегодня в магазинах сети в Самарской области минимальная цена на десяток яиц составляет 39,99 рублей".

Средняя наценка на яйцо в гипермаркетах "Лента" составляет 5%: "Полочная цена зависит от рыночной ситуации, ценообразование выстраивается с учетом закупочных цен поставщика. Часто мы продаем яйцо по стоимости ниже закупочной, чтобы сгладить повышение для покупателя".

При этом уже есть прогнозы об увеличении стоимости куриных яиц. На Всероссийском Дне поля министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что цены могут начать расти уже осенью. И все же это не отменяет особенностей рынка.

"При нормальных ценах на зерно и протеин бизнес приносит прибыль, так как более 70 процентов себестоимости составляют корма. В долгосрочной перспективе производство яиц останется жизнеспособным, но чувствительным к колебаниям сырьевых и рыночных условий. Помимо цен на корма, влияние оказывают сезонность, баланс спроса и предложения, а также эпизоотическая ситуация", - отмечает Ярослав Кабаков.

Руспродсоюз видит в сложившейся ситуации и точки роста - как для рынка, так и для развития государственной поддержки. "Необходимы поиск технологий длительного хранения и развитие промпереработки в долго хранящиеся продукты или инструменты стабилизации рентабельности производителей", - считает зампредправления ассоциации Дмитрий Леонов.

Государство уже принимает меры. С февраля 2025 года куриные яйца входят в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых поставщики не должны выплачивать вознаграждение ритейлерам. Целью было дать производителям возможность сократить затраты. Для стабилизации цен Минсельхоз РФ прорабатывает вопрос расширения практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой стоимости между производителями и сетями.

"У Самарской области есть потенциал развития"

В Самарской области птицеводческая отрасль сельского хозяйства в настоящее время находится на этапе возрождения. Некогда закрытые предприятия возобновляют деятельность с помощью новых инвесторов. Уже успешно работает филиал "Самарский" ОАО "Токаревская птицефабрика" (входит в холдинг ГАП "Ресурс" ставропольского бизнесмена Виктора Наурузова) на базе Тимашевской птицефабрики в Кинель-Черкасском районе. Тольяттинскую птицефабрику восстанавливает удмуртское ООО "Птицефабрика Сарапульская", Обшаровскую птицефабрику - холдинг "Амар Групп". На продажу выставлена Сергиевская птицефабрика. Власти рассчитывают привлечь нового инвестора для завершения проекта.

Птицефабрик яичного направления сейчас в Самарской области нет. 99% от общего объема производства приходится на хозяйства населения, 1% - на фермеров. За 2024 год они произвели 118,8 млн яиц.

"Местные товаропроизводители закрывают 12,7 процента потребности регионального рынка. Продукцию привозят из Мордовии, Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Ульяновской и Челябинской областей", - сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Фото: Владимир Котмишев

При этом объемы продаж значительны. Только в местных гипермаркетах "Лента" с начала 2025 года продали 572 847 упаковок яиц:

"В месяц реализуется 65-85 тысяч упаковок. Все яйцо ввозится из других регионов. Большинство приходится на Мордовию (более 40 процентов), Удмуртию (около 40 процентов), Тюменскую и Саратовскую области".

В самарских гипермаркетах "Ашан" ежемесячно продают в среднем более 65 тысяч упаковок яиц. На полках представлена продукция порядка десяти российских производителей, в том числе Московской и Ярославской областей, Удмуртии, Башкортостана, Мордовии. Объемы торговли других крупных сетей, имеющих форматы магазинов "у дома", наверняка еще выше.

Все это, по мнению экспертов, создает потенциал для создания производства куриных яиц непосредственно в регионе, в том числе с акцентом на запрос по развитию промпереработки.

"В Самарской области ощущается нехватка собственного яйца. Полного отсутствия производства нет, но мощности ограниченны. Регион фактически остается нетто-импортером. При этом у области есть потенциал развития (крупный рынок сбыта и удобная логистика). Для успешного запуска новых проектов необходимы инвестиции в современные корпуса, договоренности с торговыми сетями, обеспечение дешевой кормовой базы и контроль за биорисками", - считает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

Представители же самарского минсельхоза отмечают, что ключевым фактором при решении вопроса о запуске производства куриных яиц служит решение владельцев птицефабрик. Для развития действует широкий комплекс мер господдержки. Предприятиям доступны льготные кредиты и лизинг, возмещение капзатрат на строительство и модернизацию производственных объектов, субсидии на приобретение кормов и другие инструменты.