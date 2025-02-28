"ЭкоСфера" восстанавливает столовую на крупнейшем резервуарном заводе России: внимание к деталям и комфорт для сотрудников

Федеральный оператор общественного питания "ЭкоСфера" открыл столовую на территории АО "Саратовский завод резервуарных металлоконструкций". Теперь сотрудники завода снова могут питаться в комфортных условиях.
Саратовский завод РМК, основанный в 1947 году и обладающий богатейшей историей, не только стремится к постоянному технологическому развитию, но и демонстрирует искреннюю заботу о своих сотрудниках. Наличие современной столовой на предприятии является важной частью социальной политики компании.
Ранее здание столовой находилось на территории завода, однако оно не использовалось в течение нескольких лет. Совместно с федеральным оператором питания "ЭкоСфера" было разработано решение обновить помещение и как можно скорее возобновить работы столовой. Изначально планировалось ограничиться косметическим ремонтом и запуском обычной столовой, но в процессе работы над проектом требования к качеству значительно повысились. Компания "Экосфера" справилась со всеми вопросами.
- Разработать не просто меню, а вкусное и разнообразное питание: "ЭкоСфера" подготовила оригинальное меню с уникальными блюдами, не повторяющимися в течение двух недель.
- Открыть не только полноценную столовую, но и создать возможность брать еду с собой или перекусить на месте: "ЭкоСфера" запустила буфет, который работает с 08:00 до 16:00.
- Не просто установить автомат с кофе "3 в 1", а обеспечить наличие качественного зернового кофе: "ЭкоСфера" установила кофемашину с функцией приготовления разнообразных напитков.
Работы начались в конце ноября 2024 года, при этом срок их завершения и дата открытия были определены сразу — к 23 февраля 2025 г. Каждый день работы в помещении столовой приносил новые вопросы и задачи:
- Существующие электрические сети не рассчитаны на подключение нового оборудования. Решение: выполняем обновление электропроводки и замену электрощитов.
- Габариты нового оборудования превышают размер дверных проемов. Решение: расширяем проемы и при необходимости демонтируем части стен.
- Недостаточный уровень освещенности в цехах. Решение: устанавливаем дополнительные потолочные светильники.
Завод закрыл весь блок общестроительных задач, провел модернизацию инженерных сетей и закупил мебель в обеденный зал. "ЭкоСфера" взяла на себя оснащение столовой технологическим оборудованием, инвентарем, посудой и, самое важное, подбор персонала.
Ставку сделали на местных поваров, с опытом работы и пониманием специфики питания на производственных предприятиях.
Говоря о поварах, нельзя не рассказать о меню: учитывая специфику работы завода "ЭкоСфера" составила меню, сбалансированное как для сотрудников производства, чей труд требует больших энергозатрат, так и для коллег из заводоуправления.
Особое внимание уделили широкому выбору блюд: не менее трех салатов, два горячих супа, три гарнира, пять — семь вторых блюд и два напитка. Обязательно присутствует свежая выпечка собственного производства.
Вместимость столовой позволяет обслужить весь коллектив завода, а это ни много ни мало более 600 человек. Столовая сейчас работает исключительно в обеденное время — с 11:00 до 14:00, однако рассматривается возможность запуска завтраков.
"Открытие столовой — значимое событие, которое мы так долго ждали. Широкий ассортимент блюд, доступные цены и приятная атмосфера позволяют комфортно и вкусно провести обеденный перерыв. Надеемся, что данный проект будет оценен нашими сотрудниками по достоинству, и столовая будет пользоваться большим спросом", — подчеркнул генеральный директор предприятия Михаил Савран.
Этот проект — яркий пример синергии заказчика и исполнителя. Завод обеспечил материальную базу, а "Экосфера" — свой профессионализм в организации питания и сервиса. В результате слаженной работы обеих сторон получился надежный и качественный объект общественного питания.
Последние комментарии
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?