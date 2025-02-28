"ЭкоСфера" восстанавливает столовую на крупнейшем резервуарном заводе России: внимание к деталям и комфорт для сотрудников

Федеральный оператор общественного питания "ЭкоСфера" открыл столовую на территории АО "Саратовский завод резервуарных металлоконструкций". Теперь сотрудники завода снова могут питаться в комфортных условиях.

Саратовский завод РМК, основанный в 1947 году и обладающий богатейшей историей, не только стремится к постоянному технологическому развитию, но и демонстрирует искреннюю заботу о своих сотрудниках. Наличие современной столовой на предприятии является важной частью социальной политики компании.

Ранее здание столовой находилось на территории завода, однако оно не использовалось в течение нескольких лет. Совместно с федеральным оператором питания "ЭкоСфера" было разработано решение обновить помещение и как можно скорее возобновить работы столовой. Изначально планировалось ограничиться косметическим ремонтом и запуском обычной столовой, но в процессе работы над проектом требования к качеству значительно повысились. Компания "Экосфера" справилась со всеми вопросами.

Разработать не просто меню, а вкусное и разнообразное питание: "ЭкоСфера" подготовила оригинальное меню с уникальными блюдами, не повторяющимися в течение двух недель.

Открыть не только полноценную столовую, но и создать возможность брать еду с собой или перекусить на месте: "ЭкоСфера" запустила буфет, который работает с 08:00 до 16:00.

Не просто установить автомат с кофе "3 в 1", а обеспечить наличие качественного зернового кофе: "ЭкоСфера" установила кофемашину с функцией приготовления разнообразных напитков.

Работы начались в конце ноября 2024 года, при этом срок их завершения и дата открытия были определены сразу — к 23 февраля 2025 г. Каждый день работы в помещении столовой приносил новые вопросы и задачи:

Существующие электрические сети не рассчитаны на подключение нового оборудования. Решение: выполняем обновление электропроводки и замену электрощитов.

Габариты нового оборудования превышают размер дверных проемов. Решение: расширяем проемы и при необходимости демонтируем части стен.

Недостаточный уровень освещенности в цехах. Решение: устанавливаем дополнительные потолочные светильники.

Завод закрыл весь блок общестроительных задач, провел модернизацию инженерных сетей и закупил мебель в обеденный зал. "ЭкоСфера" взяла на себя оснащение столовой технологическим оборудованием, инвентарем, посудой и, самое важное, подбор персонала.

Ставку сделали на местных поваров, с опытом работы и пониманием специфики питания на производственных предприятиях.

Говоря о поварах, нельзя не рассказать о меню: учитывая специфику работы завода "ЭкоСфера" составила меню, сбалансированное как для сотрудников производства, чей труд требует больших энергозатрат, так и для коллег из заводоуправления.

Особое внимание уделили широкому выбору блюд: не менее трех салатов, два горячих супа, три гарнира, пять — семь вторых блюд и два напитка. Обязательно присутствует свежая выпечка собственного производства.

Вместимость столовой позволяет обслужить весь коллектив завода, а это ни много ни мало более 600 человек. Столовая сейчас работает исключительно в обеденное время — с 11:00 до 14:00, однако рассматривается возможность запуска завтраков.

"Открытие столовой — значимое событие, которое мы так долго ждали. Широкий ассортимент блюд, доступные цены и приятная атмосфера позволяют комфортно и вкусно провести обеденный перерыв. Надеемся, что данный проект будет оценен нашими сотрудниками по достоинству, и столовая будет пользоваться большим спросом", — подчеркнул генеральный директор предприятия Михаил Савран.

Этот проект — яркий пример синергии заказчика и исполнителя. Завод обеспечил материальную базу, а "Экосфера" — свой профессионализм в организации питания и сервиса. В результате слаженной работы обеих сторон получился надежный и качественный объект общественного питания.