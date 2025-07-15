В Самаре планируют открыть три сезонных ярмарки: адреса

Мэрия Самары объявила конкурс на определение оператора ярмарок на территории города. Победители заключат договор на проведение трех муниципальных универсальных ярмарок. Итоги подведут 11 августа.

Речь идет о трех сезонных универсальных ярмарках, две из которых расположены в Железнодорожном районе и одна — в Ленинском.

В Железнодорожном районе одна из ярмарок находится на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, рассчитана на 170 ярмарочных мест, занимает площадь в 6 тыс. кв метров. Планируется, что она будет функционировать с 1 сентября 2025 г. по 31 августа 2026 года с 8:00 до 21:00.

Еще одна ярмарка расположена на ул. Гагарина, 47, занимает площадь в 740 кв. метров и рассчитана ориентировочно на 15 мест. График работы — с 29 июля 2025 г. по 28 июля 2026 г., с 8:00 до 18:00.

Третья сезонная ярмарка — на ул. Ленинской, 142 (рядом с музеем им. Алабина), площадью 1800 кв. метров, рассчитанная на 160 мест. Работать она будет с 11 сентября текущего года по 10 сентября 2026 года с 8:00 до 18:00.