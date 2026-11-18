Вот и случилось. Спустя 12 лет обсуждений и споров в Самаре вводят платные парковки - пока только в центре, но уже есть планы по дальнейшему расширению зоны. Где именно их обустроят? Сколько это будет стоить? Как платить, и кому платить не нужно? Положены ли льготы жителям центра? На эти и другие вопросы участники запуска нововведения ответили на пресс-конференции 18 ноября.

Зачем нужны платные парковки

Обустройством платных парковок мэрия Самары решила заняться самостоятельно, без привлечения инвестора. Оператором назначили МКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД), а подрядчикам для внедрения программного обеспечения и аппаратной части наняли Сбер2В.

"Самара - один из последних городов-миллионников, где вводится платное парковочное пространство. Работа в данном направлении началась еще в 2014 году. Проведены различные исследования улично-дорожной сети, интенсивности движения транспорта, запаркованности. В результате определены 28 зон для парковки на платной основе. Они сосредоточены в исторической части города, где востребованность мест для стоянок авто наиболее актуальна. Там отсутствует возможность формировать внеуличные, перехватывающие парковки. При этом есть множество мест притяжения: театры, музеи, набережные и т.п.", - рассказал руководитель департамента транспорта Андрей Карпочев.

По его словам, основная цель нововведения - обеспечение оборачиваемости парковочных мест, чтобы исключить длительные стоянки машин на улицах и предоставить гостям города (особенно в летний период) возможность найти место для своих авто. Также это позволит увеличить пропускную способность дорог, повысить эффективность организации и безопасность дорожного движения.

Карта платных парковок

Всего до конца 2026 года в центре Самары планируется создание более чем 2000 платных парковочных мест. 23 ноября система начнет работать вдоль набережной Волги - на улице Максима Горького и Волжском проспекте. Там уже нанесли разметку синим цветом и установили соответствующие знаки.

Впоследствии платные парковки будут запускаться и на других улицах центра Самары. Посмотрите карту.

Больше всего платных парковок будет на улицах Молодогвардейской - 480 мест, Максима Горького и Чапаевской - по 288 мест и Алексея Толстого - 216 мест. Меньше всего - на Венцека (восемь мест), Безымянном и Чкаловском спусках (по девять мест). Платить также придется за парковку возле Дворца спорта, на речном вокзале, на старой набережной и на площади Революции.

"Мы начинаем тестовый период. Поэтому какие-то локации можем корректировать, какие-то зоны убирать либо, наоборот, добавлять. То есть параметры будут корректироваться", - отметил Андрей Карпочев.

В перспективе же платные парковки планируют оборудовать и в других районах Самары. По словам директора ЦОДД Александра Моргуна, потенциал оценивается примерно в 11 тысяч мест:

"Однако, прежде чем распространять практику, нам необходимо оценить, улучшится ли дорожное движение в центре города, и если да, то как, а также посмотреть на экономическую составляющую".

О цене

На первых порах платная парковка в Самаре будет обходиться в 95 рублей за час. При этом автомобилисты смогут приобрести абонементы: на 30 дней - за 17100 рублей, на 1 год - за 124830 рублей.

Как объяснил руководитель депатранса, тариф рассчитывался по утвержденной региональным правительством методике, которая полностью соотносится с методикой Минтранса РФ. Основным критерием служит среднедушевой доход населения.

Есть бесплатные периоды пользования указанными парковками:

первые 15 минут с момента въезда;

в будни с 20:00 до 08:00;

круглосуточно в выходные и нерабочие праздничные дни.

"Тариф и графики бесплатных периодов неокончательны. Будем мониторить ситуацию, получать отклики от жителей и вносить корректировки. Если заполняемость парковочного пространства не будет достигать определенных значений, то стоимость будет снижаться. В перспективе тариф будет разным для разных зон в зависимости от заполняемости и оборачиваемости парковок", - сообщил Андрей Карпочев.

Ожидается, что только за первый квартал 2027 года платные парковки принесут в городской бюджет около 150 млн рублей. Эти средства будет возможно направить как на решение транспортных вопросов, так и на социальную сферу.

Как платить

Паркоматы на платных парковках ставиться не будут. Вместо этого автомобилисты там найдут инструкции о способах оплаты. Один из них - электронный кошелек на сайте "Парковка63" или в мобильном приложении RuParking (они работают даже при отключении интернета). Деньги будут списываться в течение дня. При этом доступны предоплата и постоплата, предусмотрен возврат в случае переплаты.

Также для оплаты можно использовать приложение 2GIS. Причем эта система действует на всей территории России.

Предусмотрена оплата через банкоматы и по sms на специальный номер, но делать это нужно в течение первых 15 минут с момента въезда на парковку. При этом излишне внесенные деньги не возвращаются.

"Для контроля в парковочных зонах установлены 32 комплекса. Они будут фиксировать факты прибытия и убытия машин, корректность их постановки. Также в мониторинге будут задействованы два транспортных средства, оборудованных камерами фиксации. Обмануть систему не получится. Даже если номер будет закрыт, система выявит машину в базах интеллектуальной транспортной системы по внешним параметрам с вероятностью в 95%, а владельца привлекут в административной ответственности", - отметил заместитель директора ЦОДД Станислав Ковалик.

Фото: мэрия Самары

Кому платить не нужно

Бесплатно на платной парковке смогут размещаться:

специальное автотранспортное средство инвалидов, на котором установлен опознавательный знак "Инвалид" в соответствии с ПДД;

мотоциклы;

электромобили;

транспортное средство, оборудованное устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (машины скорой помощи, полиции и т.п.).

Также в этот список входят транспортные средства, зарегистрированные в Самарской области и принадлежащие на праве собственности гражданам РФ, зарегистрированным по месту жительства или пребывания на территории Самары:

одному из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей) в многодетной семье, имеющей трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных;

участникам или инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

героям Советского Союза или РФ;

участникам специальной военной операции.

"Прием документов в МФЦ для получения льготы стартовал 10 ноября. Наши специалисты обрабатывают их и при соответствии условиям вносят в соответствующий реестр. Парковочное разрешение оформляется не более 30 рабочих дней, действует один год и продлевается при необходимости. Возить его с собой не нужно", - рассказал Александр Моргун.

Автомобили людей с инвалидностью, уже внесенные в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), отдельно регистрировать не нужно. Данные будут интегрированы в городскую систему.

А как же местные жители?

Льготы для жителей домов, расположенных на улицах, где организуются платные парковки, не предусмотрены. Хотя во многих городах есть резидентские разрешения. Например, в Москве они стоят около 2000 рублей.

"На первом этапе мы от введения таких разрешений отказались. Главная причина заключается в том, что в Москве и ряде других регионов парковки платные круглосуточно, а у нас нет. Кроме того, введение резидентских разрешений, как правило, сводит на нет цели и задачи, которые должны быть достигнуты в платном парковочных пространстве. Ведь основная часть мест всегда занята резидентами. Некоторые регионы уже отказываются от такой практики либо ограничивают количество резидентских мест до минимума. Но последний вариант приводят к спорам между жителями", - объяснил Андрей Карпочев.

При этом дептранс полностью не отказался от идеи введения льгот для местных жителей. Решения будут приниматься и корректироваться по ходу тестирования платных парковок.

Осилит ли поток общественный транспорт

Ожидается, что из-за введения платных парковок в центре Самары часть жителей пересядет с личных авто на общественный транспорт. Поэтому возник резонный вопрос: "А осилят ли это перевозчики?" Ответ дал глава дептранса Андрей Карпочев:

"Мы проводили анализ пассажиропотока в исторической части Самары, чтобы обеспечить доставку жителей, которые откажутся от личных автомобилей. Того объема общественного транспорта, который сейчас ходит, вполне достаточно, потому что его загруженность в центре не достигает предельных значений и составляет примерно 50%. В пиковые периоды, утренние и вечерние часы скорректируем обязательно расписание, исходят из того, как изменится пассажиропоток".

Также городские власти рассчитывают на открытие станции метро "Театральная" в 2027 году. Она заберет на себя часть пассажиропотока. Плюс возобновится трамвайное движение по улице Галактионовской.