Самарская область прошла отбор в федеральный проект "Генеральная уборка" национального проекта "Экологическое благополучие".
Минприроды России предоставит субсидию региону на софинансирование расходного обязательства по реализации мероприятия "Ликвидация жидких токсичных промышленных отходов "Мазутное озеро" в Самаре. Работы запланированы на 2027-2030 годы.
Решение принято на заседании межведомственной экспертной комиссии по отбору природоохранных проектов субъектов Российской Федерации.
Напомним, разработанная ранее по "Мазутному озеру" проектная документация получила положительные заключения государственных экспертиз.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????