16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2027 г. ликвидируют 36 несанкционированных свалок Шесть тысяч "кубов" ила убрали из Школьного пруда в Исаклах Тольяттиазот провел экологическую акцию по восполнению биоресурсов Волги В Сызранском районе трагически погиб краснокнижный орел Рося "Беречь природу - с детства": в Тольятти прошла эковыставка для школьников

Экология Общество

В 2027 г. ликвидируют 36 несанкционированных свалок

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области продолжается работа по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов: в этом году убрали 24 свалки общим объемом свыше 85 тысяч кубометров — 116 тысяч тонн. Общая стоимость выполненных работ составила 184 млн руб., из них 34 млн руб. — субсидия муниципалитетам из областного бюджета.

Работы проводились в Самаре, Сызрани, Чапаевске, Октябрьске и Борском районе. В Волжском и Красноярском районах такие объекты ранее выявил Россельхознадзор — они ликвидированы за счет средств собственников земельных участков.

До конца года запланирована ликвидация ещё 12 свалок общим объёмом порядка 4 тыс. кубометров в Жигулёвске.

На 2027 г. к ликвидации запланировано 36 таких объектов общим объёмом более 20 тысяч кубометров. Работы пройдут в Самаре, Кинеле, Октябрьске, Отрадном, Тольятти, Сызрани и Сергиевском районе, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Эдуард Загидуллин 16 сентября 2026 11:19 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1