В 2027 г. ликвидируют 36 несанкционированных свалок

В Самарской области продолжается работа по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов: в этом году убрали 24 свалки общим объемом свыше 85 тысяч кубометров — 116 тысяч тонн. Общая стоимость выполненных работ составила 184 млн руб., из них 34 млн руб. — субсидия муниципалитетам из областного бюджета.

Работы проводились в Самаре, Сызрани, Чапаевске, Октябрьске и Борском районе. В Волжском и Красноярском районах такие объекты ранее выявил Россельхознадзор — они ликвидированы за счет средств собственников земельных участков.

До конца года запланирована ликвидация ещё 12 свалок общим объёмом порядка 4 тыс. кубометров в Жигулёвске.

На 2027 г. к ликвидации запланировано 36 таких объектов общим объёмом более 20 тысяч кубометров. Работы пройдут в Самаре, Кинеле, Октябрьске, Отрадном, Тольятти, Сызрани и Сергиевском районе, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.