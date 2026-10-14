Шесть тысяч "кубов" ила убрали из Школьного пруда в Исаклах

С начала октября из Школьного пруда в Исаклах убрали 6 тысяч кубометров ила.
Напомним, к работе по расчистке акватории приступили этой осенью за счет средств федерального бюджета. Всего по проекту планируется убрать свыше 26 тыс. кубометров донных отложений и почти 80 кубометров водной растительности.
Для этого задействованы длиннорукий экскаватор, несамоходные баржи для транспортировки ила и экскаватор-амфибия. Пруд расположен в центре села: здесь находятся спортивный комплекс, оборудованный пляж и храм, а вдоль береговой линии благоустроены дорожки.
В этом году уже завершили расчистку пруда Барский в Шигонах и озера Приказного в Утевке. Продолжается расчистка реки Сызранки в Сызрани в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????