ФК "Акрон" объявил о назначении и. о. главного тренера первой команды Сергея Вахтеева.

Сергей Вахтеев выступал за красно-черных в качестве игрока с 2018 по 2021 г., а затем начал тренерскую карьеру. Он работал с командами U-16 и U-17 в качестве ассистента и главного тренера в "Акрон — Академии Коноплева". В 2025 г. 39-летний Вахтеев возглавил "Акрон—2", а затем присоединился к первой команде.

"Мы поддерживаем своих специалистов и даем возможность для продвижения и реализации профессиональных амбиций. Сергей Николаевич — уроженец Тольятти, он хорошо знаком с требованиями и работой нашего клуба, так как прошел разные ступени в своем развитии, а также знаком с футболистами первой команды. Рассчитываем, что обновленный тренерский штаб качественно подготовит команду к заключительному матчу первой половины сезона с "Оренбургом". Желаем успехов и проявить себя!" — прокомментировал назначение генеральный директор ФК "Акрон" Константин Клюшев.