В субботу, 28 ноября, в Омске хоккеисты ЦВК ВВС сыграли с "Омскими крыльями".

Счет открыли хозяева льда, но в первом периоде Данил Спиридонов восстановил равновесие — 1:1. Во втором игровом отрезке Александр Бажухин реализовал большинство и вывел ЦСК ВВС вперед. Но соперник перехватил инициативу и ответил тремя шайбами — 2:4.

В начале третьего периода Айдар Галимов смог отыграть одно очко, но через несколько минут омичи отправили еще одну шайбу в ворота самарцы и установили окончательный счет встречи — 3:5.

30 ноября ЦКС ВВС встретиться в Кургане с "Зауральем".