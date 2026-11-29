В субботу, 28 ноября, в Омске хоккеисты ЦВК ВВС сыграли с "Омскими крыльями".
Счет открыли хозяева льда, но в первом периоде Данил Спиридонов восстановил равновесие — 1:1. Во втором игровом отрезке Александр Бажухин реализовал большинство и вывел ЦСК ВВС вперед. Но соперник перехватил инициативу и ответил тремя шайбами — 2:4.
В начале третьего периода Айдар Галимов смог отыграть одно очко, но через несколько минут омичи отправили еще одну шайбу в ворота самарцы и установили окончательный счет встречи — 3:5.
30 ноября ЦКС ВВС встретиться в Кургане с "Зауральем".
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