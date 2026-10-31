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Хоккей Спорт

Хоккейная "Лада" обыграла "Авангард"

ТОЛЬЯТТИ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Лада" завершала длительную домашнюю серию матчем с "Авангардом".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Гости открыли счет на 11-й минуте (Егор Афанасьев). Тольяттинцы достаточно быстро отыгрались: на 12-й минуте цели достиг дальний бросок Арсена Таймазова.

Во втором периоде команды обменялись голами в большинстве. На 27-й минуте Бен Кинг завершил атаку с ходу. Гости ответили шайбой Джошуа Ливо, замкнувшего дальнюю штангу.

До окончания третьего периода счет не изменился. На второй минуте овертайма победу "Ладе" принес Никита Сетдиков, с пятака отправивший шайбу в ворота сибиряков.

3:2, победа "Лады". Тольяттинцы впервые в сезоне выиграли овертайм.

"Здорово, что ребята не стали пятиться и бояться проиграть. Всё-таки череда поражений давит. Мы и до этого играли, в принципе, неплохо, но не выигрывали. Здорово, что не стали пятиться, не стали отдавать преимущество, шли вперёд. И, опять же, выигранный овертайм — он для нас первый. Для нас — это глоток воздуха", — прокомментировал игру исполняющий обязанности главного тренера "Лады" Игорь Горбенко.

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