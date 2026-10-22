"Лада" и "Трактор" совершили обмен нападающими

Хоккейная "Лада" совершила обмен с "Трактором". Нападающий Андрей Чивилёв продолжит карьеру в Челябинске. В обратном направлении отправятся нападающие Алексей Рыкманов и Вадим Шавеко, а также денежная компенсация.
На счету Рыкманова 69 матчей в КХЛ, 2 заброшенные шайбы и 5 результативных передач. Нападающий входит в топ-10 лиги по количеству силовых приёмов: в 14 матчах текущего сезона он провел 40 силовых приёмов, а всего за время выступления в КХЛ — 151.
Не смотря на молодой возраст (22 года), Алексей проводит третий сезон в лиге — дебют в КХЛ состоялся в 20 лет.
Вадим Шавеко обладает внушительным опытом выступлений во Всероссийской хоккейной лиге: 245 матчей и 69 (41+28) очков. Нападающий активно вступает в борьбу и помогает команде в обороне: 163 силовых приёма и 54 заблокированных броска.
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