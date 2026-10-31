Вячеслав Основин продолжит выступление в ХК "Лада"

Нападающий Вячеслав Основин продолжит выступление в "Ладе", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Напомним, что пробный контракт с ним был подписан 23 октября и был рассчитан до 2 ноября.

За две игры в составе тольяттинцев нападающий отметился двумя результативными передачами и имеет коэффициент полезности "+1".

По итогам пробного соглашения между клубом и игроком заключен двусторонний контракт сроком до конца сезона.