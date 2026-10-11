Хоккеисты ЦСК ВВС дома уступили питерскому "Динамо"

В субботу, 10 октября, хоккеисты самарского ЦСК ВВС в рамках чемпионата ВХЛ встречались с "Динамо" из Санкт-Петербурга.

Первый период оказался самым зрелищным для зрителей. В общей сложности было заброшено 5 шайб. Счет на второй минуте открыли гости, а на шестой Данил Спиридонов сравнял — 1:1. Однако через две с половиной минуты счет был уже 1:3 в пользу "Динамо". На это тут же последовало решение тренерского штаба ЦСК ВВС о замене вратаря — вместо Григория Волкова в игру вступил Евгений Киселев. И, забегая вперед, отметим, за все время матча он пропустил лишь одну шайбу.

В конце третьего периода Сергей Жуков точным броском по воротам сократил отставание "летчиков" — 2:3. После этого гости стали играть более осторожно и во втором периоде лишь увеличили свое преимущество — 2:4.

Надежду на благоприятный исход матча самарские хоккеисты подарили своим болельщикам в середине третьего периода. Красивым ударом отличился Эрик Галиев — 3:4. Были и еще моменты у самарцев, но забить не получалось. За две минуты до конца основного времени после тайм-аута было решено снять вратаря. Вбрасывание в зоне соперника и розыгрыш шайбы после него завершились контр-атакой "Динамо" и шайбой в пустые ворота. 3:5 — итог матча.

Интересно, что за весь матч каждая из команд заработала только по 2 минуты штрафа, а в третьем периоде удалений не было вообще. К сожалению, дисциплинированная игра не принесла очков "летчикам". Последний матч домашний серии они проведут 12 октября с СКА-ВМФ.