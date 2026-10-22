ЦСК ВВС проиграл "Нефтянику" в овертайме

В среду, 21 октября, ХК "ЦСК ВВС" проиграл в выездном матче "Нефтянику" из Альметьевска, сообщает пресс-служба "летчиков".
Первую шайбу самарцы забросили в большинстве еще в первом периоде: отличился Государев после передач Спиридонова и Шумилова.
Во втором периоде счет не изменился, а в третьем хозяева сравняли, но Государев вновь вывел "летчиков" вперед. Казалось, победа уже близко, однако за 39 секунд до конца основного времени "Нефтяник" снял вратаря и восстановил равенство.
В овертайме альметьевцы забросили решающую шайбу. Итог матча — 3:2 в пользу хозяев.
В пятницу, 23 октября, самарцы сыграют в Казани с местным "Барсом".
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