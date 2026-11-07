В пятницу, 6 ноября, ХК "ЦСК ВВС" на выезде уступил "Рязани-ВДВ", сообщает пресс-служба "летчиков".
Рязанцы открыли счет уже на второй минуте встречи, но самарцы быстро ответили. В большинстве после передач Сергея Жукова и Василия Шумилова отличился Александр Государев. До конца основного времени команды больше не смогли поразить ворота друг друга.
Григорий Волков провел отличный матч, отразив 35 бросков в створ и сохранив ЦСК ВВС в игре до серии буллитов.
В послематчевых бросках точнее оказались хозяева. 2:1Б – итог матча.
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