В пятницу, 6 ноября, ХК "ЦСК ВВС" на выезде уступил "Рязани-ВДВ", сообщает пресс-служба "летчиков".

Рязанцы открыли счет уже на второй минуте встречи, но самарцы быстро ответили. В большинстве после передач Сергея Жукова и Василия Шумилова отличился Александр Государев. До конца основного времени команды больше не смогли поразить ворота друг друга.

Григорий Волков провел отличный матч, отразив 35 бросков в створ и сохранив ЦСК ВВС в игре до серии буллитов.

В послематчевых бросках точнее оказались хозяева. 2:1Б – итог матча.