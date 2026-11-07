В Кошкинском районе перевернулся молоковоз

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В пятницу, 6 ноября, в Кошкинском районе произошло ДТП с молоковозом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области