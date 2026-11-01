Под Тольятти в ДТП на "встречке" погиб пенсионер

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В субботу, 31 октября, в 8:45 в Ставропольском районе на дороге "Димитровград - Узюково - Тольятти" произошло смертельное ДТП.

Фото: ГУ МВД по Самарской области