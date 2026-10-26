В Челно-Вершинском районе грузовик насмерть сбил двух пешеходов

В воскресенье, 25 октября, в 18:47 на 48 км трассы Урал — Сергиевск — Челно — Вершины в Челно-Вершинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сообщается, что 35-летний водитель за рулем грузовика Mercedes-Benz с полуприцепом наехал на пешеходов, которые шли попутно. Светоотражающих элементов на них не было. В результате в Сергиевскую ЦРБ
госпитализировали 51-летнюю женщину, позже она скончалась в больнице. А 45-летний мужчина погиб до приезда скорой.
На месте аварии работали пожарные-спасатели ПСО 42 противопожарной службы Самарской области, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
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Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?