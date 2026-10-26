В Челно-Вершинском районе грузовик насмерть сбил двух пешеходов

В воскресенье, 25 октября, в 18:47 на 48 км трассы Урал — Сергиевск — Челно — Вершины в Челно-Вершинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Сообщается, что 35-летний водитель за рулем грузовика Mercedes-Benz с полуприцепом наехал на пешеходов, которые шли попутно. Светоотражающих элементов на них не было. В результате в Сергиевскую ЦРБ

Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

госпитализировали 51-летнюю женщину, позже она скончалась в больнице. А 45-летний мужчина погиб до приезда скорой.

На месте аварии работали пожарные-спасатели ПСО 42 противопожарной службы Самарской области, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.