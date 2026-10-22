В Сызрани произошло ДТП с двумя легковушками и автобусом

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В среду, 21 октября, в Сызрани на перекрестке улиц Новостроящаяся и Локомобильная столкнулись два автомобиля и автобус, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области