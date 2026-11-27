В четверг, 26 ноября, в Автозаводском районе Тольятти случилось ДТП с пешеходом, региональное ГУ МВД выясняет обстоятельства.

В 16:55 на ул. Юбилейной 52-летний мужчина за рулем Jaguar X‑Type сбил пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

В результате наезда 58-летний пешеход получил травмы и был доставлен в медучреждение. Сейчас по факту происшествия идет проверка.