Во вторник, 24 ноября, в Самаре в ДТП пострадала пешеход. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 9:08 47‑летний водитель Lada Granta ехал по ул. 22-го Партсъезда со стороны ул. Ново-Садовой. В районе дома № 126А по Московскому шоссе он не выбрал безопасную скорость, наехал на бордюр, а затем оказался на тротуаре, где сбил 27-летнюю женщину.

В результате пострадавшую госпитализировали.