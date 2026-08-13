В Жигулевске Toyota RAV4 сбила ребенка на электросамокате

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В среду, 12 августа, в Жигулевске под колеса автомобиля Toyota RAV4 попал 12-летний мальчик на электросамокате, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области