Цепная реакция на Ново‑Садовой: в Самаре столкнулись четыре автомобиля

В среду, 5 августа, в Октябрьском районе Самары произошла массовая авария с участием четырех машин, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Около 12:15 20-летний водитель Nissan Qashqai, двигаясь по ул. Ново‑Садовой со стороны ул. Масленникова в направлении ул. Николая Панова, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Kia Rio. Удар оказался достаточно сильным, чтобы Kia отбросило на Citroen C4, который, в свою очередь, столкнулся с Lexus под управлением 45-летней женщины.

В аварии никто не пострадал, ни один из участников не обращался за медицинской помощью. Сейчас выясняются все детали происшествия.