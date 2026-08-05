Цепная реакция на Ново‑Садовой: в Самаре столкнулись четыре автомобиля

В среду, 5 августа, в Октябрьском районе Самары произошла массовая авария с участием четырех машин, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Около 12:15 20-летний водитель Nissan Qashqai, двигаясь по ул. Ново‑Садовой со стороны ул. Масленникова в направлении ул. Николая Панова, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Kia Rio. Удар оказался достаточно сильным, чтобы Kia отбросило на Citroen C4, который, в свою очередь, столкнулся с Lexus под управлением 45-летней женщины.
В аварии никто не пострадал, ни один из участников не обращался за медицинской помощью. Сейчас выясняются все детали происшествия.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!